VW – GTI-Treffen in Wolfsburg

VW – GTI-Treffen in Wolfsburg. „GTI“ – Diese drei Buchstaben stehen bei Volkswagen bereits seit über vier Jahrzehnten für Sportlichkeit und Dynamik. Aber auch für eine aktive Fanszene in der ganzen Welt. Die Faszination für den Kultsportler von Volkswagen ist ungebrochen. Um die diesjährige Saison – nach dem GTI-Treffen am Wörthersee im Mai – zu verabschieden, lädt Volkswagen am Samstag, 16. September 2017 Fans des Golf GTI an die Volkswagen Arena in Wolfsburg ein. Besonderes Highlight: die Möglichkeit, mit dem eigenen Golf GTI in einem Korso durch das Werk zu fahren, in dem das Fahrzeug vor 41 Jahren zum ersten Mal vom Band gelaufen ist.

„Der Wunsch nach einem GTI Treffen in Wolfsburg wurde am Wörthersee an uns herangetragen“, sagt Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen. „Mit diesem Event zeigen wir, dass wir auf den Wunsch unserer Fans hören und hoffen, möglichst viele Fans hier am Stammwerk in Wolfsburg – der Geburtsstätte des GTI – begrüßen zu können.“

Eröffnet wird das Treffen um 10.00 Uhr auf der Parkfläche vor der Volkswagen Arena. Teil des Programms sind ein Autokorso, ein Open Air Kino, verschiedene Live-Art Performances und eine Wakeboard Show. Zusätzlich sorgen Food Trucks im Wörthersee-Style, wie z.B. ein Eis Bulli, für das leibliche Wohl. Außerdem Teil des Events: Die Kinderbetreuung, bei der die Jüngsten eine Golf Karosse bemalen können.

Auch die exklusive Auswahl an aktuellen und historischen GTI-Fahrzeug-Generationen wird die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Selbst Rennwagen von Volkswagen Motorsport und die neuesten Mitglieder der GTI-Familie werden vor Ort präsentiert. Viele Blicke auf sich ziehen werden zudem die Azubi-GTI der vergangenen zehn Jahre, die jeweils am Wörthersee vorgestellt wurden. Jedes dieser Fahrzeuge sticht durch einen eigenen Stil und Themenschwerpunkt heraus.

Der für den Nachmittag eingeplante Golf GTI-Korso durch das Werk führt durch das Osttor über die Mittel- auf die Südstraße, vorbei am Marken-hochhaus und auf das Kraftwerk zu. Für die Teilnahme an dem Golf GTI Korso durch das Werk ist eine Anmeldung vor Ort erforderlich. Bis zu 250 Fahrzeuge können an dem Korso teilnehmen. Sollte es mehr Interessenten als Plätze geben, ist der Zeitpunkt der Anmeldung vor Ort für die Teilnahme am 16. September 2017 entscheidend.

Exklusiv für GTI-Fahrer/innen stehen Parkplätze direkt neben dem Stadion zur Verfügung. Weitere Parkplätze sind in der nahen Umgebung der Arena ausgeschildert. Das Parken ist frei und verläuft nach einer „first come – first served“-Basis.