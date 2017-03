VW – Multivan und Amarok sind Allradautos des Jahres. Die Leser einer deutschen Allrad-Fachzeitschrift haben die besten allradangetriebenen Automobile gewählt. Heuer konnten gleich zwei Modelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge aus Hannover mit ihrer Allradkompetenz überzeugen – mit deutlichem Abstand vor der Konkurrenz.

Dabei konnte in der Kategorie der Allrad-Busse und –Vans das Hannoveraner Erfolgsmodell zum 12. Mal in Folge die meisten Leserstimmen verbuchen. Über 37 Prozent aller Leser stimmten für die vielseitige T-Baureihe – so viel Zustimmung erhielt kein anderes Fahrzeug bei dieser Leserwahl.

Der bärenstarke und im letzten Jahr umfangreich überarbeite Amarok V6 TDI konnte die Leser ebenfalls überzeugen und landete mit mehr als 32 Prozent aller Stimmen in seiner Kategorie „Allrad-Pickups“ ebenfalls mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz. Damit gewinnt der Amarok diese Kategorie bereits zum fünften Mal.

Den Preis nahm Professor Thomas Edig, Vorstand für Personal von Volkswagen Nutzfahrzeuge, im Rahmen einer Veranstaltung in Frankfurt entgegen. In diesem Jahr standen in 10 Kategorien insgesamt 170 Modelle zur Wahl.