VW Nutzfahrzeuge – Caddy Edition 35 ist ab sofort bestellbar. Der neue Caddy Edition 35 als Kastenwagen und als Familien-Van ist das Sondermodell zum 35-jährigen Bestehen des Caddy. Mit schwarz glänzendem Dach und glanzgedrehten Felgen wird es Selbständige und junge Familien ansprechen, die neben den funktionalen Vorzügen eines Caddy auch Wert auf Styling und eine gewisse Sportlichkeit legen. Ab sofort konfigurier- und bestellbar. Die ersten Fahrzeuge werden Ende Mai 2017 in Österreich eintreffen.

Die Highlights des neuen Caddy Edition 35: neben zahlreichen Ausstattungsoptionen diverse Edition-35-spezifische Design-Elemente wie komplett lackierte Anbauteile, Schriftzüge auf Einstiegsleisten, an Türen und Heck. Am auffälligsten ist sicher das andersfarbige Dach in hochglänzendem Schwarz, das sich kontrastreich von den wahlweise fünf Außenfarben in Candy-Weiß, Kirschrot, Indiumgrau, Reflexsilber oder Acapulcoblau abhebt.

Der neue Caddy Edition 35 basiert als Familien-Van auf der Comfortline-Ausstattung und als Stadtlieferwagen und als Handwerker-Modell auf der Kastenwagen-Version des Caddy. Neue Sitzbezüge mit Carbon-Optik und Lederumfänge mit farbig abgesetzten Nähten verleihen dem Innenraum des Caddy Edition 35 eine sportliche Note. Ebenso dazu gehören ein Leder-Multifunktionslenkrad, beim optional wählbaren DSG-Automatikgetriebe inklusive Schaltpaddles, abgedunkelte Rückleuchten, die 17 Zoll Leichtmetall-Räder ‚Madrid‘, schwarz glanzgedrehte Felgen, sowie eine schwarz-hochglänzende Dachreling.

Die Kunden des neuen Caddy Edition 35 können aus 12 verschiedenen Motor-/ Getriebevarianten wählen, vom TSI Benziner über die 1.4 TGI CNG-Variante bis zu den verschieden starken 2.0 TDI-Dieseln, wahlweise mit Handschaltung oder DSG-Automatikgetrieben. Auch zwei Allrad-Varianten sind erhältlich: der 2.0 TDI mit 90 kW/122 PS und Sechsgang-Handschaltung oder der 110 kW/150 PS starke Diesel mit Sechsgang-DSG.

Der Caddy Edition 35 ist als Kastenwagen mit 1.0 TSI Motor 75 kW/102 PS in Österreich ab 18.396,67 Euro netto (22.076,– Euro brutto) bestellbar. Die Preise für die Familien-Van-Variante beginnen mit dem 1.0 TSI Motor mit 75 kW/102 PS bei 21.979,59 Euro netto (26.144,–Euro brutto). Für Unternehmer ist bei betrieblicher Nutzung der Vorsteuerabzug für alle Caddy-Modelle möglich.