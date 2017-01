VW Nutzfahrzeuge – California mit Produktionsrekord 2016. Der California von Volkswagen Nutzfahrzeuge fährt erneut einen Produktionsrekord ein. 12.887 Freizeitmobile wurden 2016 in der Fertigungsstätte Hannover-Limmer gebaut. Damit wird der Bestwert aus dem Vorjahr nochmals um 3.466 Fahrzeuge (+37 Prozent) übertroffen. Im Zehnjahresvergleich bedeutet der neue Wert sogar eine Steigerung um rund 193 Prozent. Volker Eissele, Leiter B.U.S. (Business Unit Spezialfahrzeuge): „Der California ist das beliebteste Reisemobil Europas und wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage stetig steigt.“

In der rund 13.000 Quadratmeter großen Fertigung des Freizeitmobils sind rund 280 Mitarbeiter beschäftigt. Die Basisfahrzeuge kommen per Lkw aus dem Stammwerk Hannover-Stöcken in den Stadtteil Limmer. Die Karosserien sind auf den Weiterbau vorbereitet. In Handarbeit wird der California dann nach individuellen Kundenwünschen gefertigt.