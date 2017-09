VW Nutzfahrzeuge – Highlights auf dem Caravan Salon in Wels

VW Nutzfahrzeuge – Highlights auf dem Caravan Salon in Wels. Erst vor kurzem feierte die Studie California XXL Weltpremiere auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Und schon steht die Premiere in Österreich an, wo das riesige Reisemobil auf Crafter-Basis die Besucher des Caravan Salons in Wels (18. – 22. Oktober) begeistern wird.

Der VW California ist das beliebteste Reisemobil aller Zeiten. Mit seinem bis in das letzte Detail durchdachten Innenraum und seinem unverwechselbaren Design wurde der Bulli mit Aufstelldach zur Ikone weitgereister Campingfreunde. Jetzt wurde das legendäre Konzept auf die nächstgrößere Klasse der Reisemobile übertragen, auf Basis des neuen Crafter wurde der California XXL konzipiert. Der VW Crafter, der zu den modernsten Allround-Transportern weltweit gehört, zeichnet sich unter anderem durch komfortables und sicheres Fahrverhalten, durch die effizienten Motoren und eine ganze Armada an Assistenzsystemen aus. Genau darauf setzt der California XXL auf und hat so allerhand zu bieten: Wohn- und Essbereich, Küche mit Waschbecken, Gasbrenner und Kühlschränken, Bad mit Dusche, Waschbecken und WC, Großer Schlafbereich im Heck, Alkoven für zwei Kinder, integriertes Fahrerhaus und vieles mehr.

Ebenfalls in Wels zu sehen ist die komplette California Palette – Beach, Coast, Ocean. Den Einstieg in die California-Welt bildet der California Beach, die perfekte Kombination aus einem bis zu 7-sitzigen PKW und einem Reisemobil mit vier Schlafplätzen. Serienmäßig mit manuellem Aufstelldach bietet der Beach für den Alltag und das Reisen die ideale Basis.

Caddy Beach – das kleine Reisemobil

Ebenso vertreten in Wels ist der Caddy Beach. Wie kaum ein anderes Campingfahrzeug bietet er auf einer relativ kleinen Verkehrsfläche Raum für den spontanen Urlaub, den kurzen Wochenendtrip. Der Caddy Beach versteht sich als preisgünstiges Reisemobil mit großer Alltagstauglichkeit. So ist beispielsweise das Bett immer dabei – einfach aufzubauen und die Liegefläche ist zugleich Kofferraumabdeckung.