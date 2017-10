VW – SUV-Offensive mit dem T-Roc fortgesetzt

VW – SUV-Offensive mit dem T-Roc fortgesetzt. Volkswagen dynamisiert das Segment der kompakten SUV: mit dem neuen T-Roc. Ein Crossover, das gegensätzliche Aspekte verbindet – Performance und Komfort, Emotionalität und Rationalität, urbanen Lebensstil und vielseitige Allroundeigenschaften.

Der T-Roc ist das neue Gesicht in der Menge. Ein wahlweise front- oder allradgetriebener Viertürer, der die Souveränität eines SUV mit der Agilität eines sportlichen Kompaktmodells verbindet; ein Auto, das in der urbanen Welt ebenso zuhause ist, wie auf der langen Strecke. Außen treffen knackige Dimensionen und ein progressives Design auf elf Außenfarben, vier Dachfarben und insgesamt 24 Farbkombinationen. Innen bilden Avantgarde und hohe Funktionalität eine Allianz. Ein Fünfsitzer mit 445 Litern Kofferraum (dem größten im Segment), verschiedenen Farbdekoren sowie einem weitreichend digitalisierten und vernetzten Cockpit. Der T-Roc ist das erste SUV seiner Klasse mit optional digitalen Instrumenten: dem Active Info Display einer neuen Generation. Dazu passt die neue, vernetzte Matrix von „Volkswagen Car-Net“ mit ihren Apps und mobilen Online-Diensten.

Fünf effiziente Turbomotoren

Mit einem Benzinern (TSI mit 85 kW/115 PS) sowie einem Diesel (TDI mit 110 kW/150 PS) wurde im September der Vorverkauf gestartet. Zwei weitere TDI und ein TSI werden folgen. Alle fünf Motoren kennzeichnet eine Turboaufladung und Direkteinspritzung. Der Grundpreis für den frontgetriebenen T-Roc 1.0 TSI2 mit 85 kW beträgt in Österreich ab 21.490 Euro – inklusive Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Multikollisionsbremse und Spurhalteassistent „Lane Assist“. Die Markteinführung findet am 11. Jänner 2018 statt.

Kompakte SUV groß im Kommen

Durchstarten soll der T-Roc auf nahezu allen wichtigen Märkten der Welt. Für Europa wird das neue SUV im portugiesischen Werk Setúbal (bei Lissabon) gefertigt. Jürgen Stackmann, Vorstandsmitglied für die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und After Sales, zu den Absatzmärkten für den T-Roc: „Nahezu 80 Prozent der Kompakt-SUV werden derzeit in Europa und China verkauft. Zunehmend an Bedeutung für diesen SUV-Typ gewinnen zudem Brasilien, Indien, Russland und die USA.“

Diese SUV sind derart erfolgreich, weil sie bei kompakten Außenmaßen sehr dynamisch aussehen sowie über eine hohe Funktionalität und erhöhte Sitzposition verfügen. Im Fall des T-Roc sitzen Fahrer und Beifahrer 572 mm über der Straße; die Sitzhöhe im Fond beträgt 618 mm. Der neue Volkswagen korrespondiert konzeptionell ideal mit den Ansprüchen von Autofahrern, die oftmals im urbanen Umfeld zuhause sind.