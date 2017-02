VW Touran erstmals europaweit meistverkaufter Van. Der VW Touran ist erstmals der erfolgreichste Van Europas. Wie das renommierte Marktforschungsunternehmen IHS Automotive ermittelt hat, setzte sich der Touran im abgeschlossenen Jahr 2016 mit über 112.000 Neuzulassungen auf dem europäischen Kontinent als meistverkaufter Van durch. Die neueste Generation des Allrounders wird in über 40 Ländern weltweit verkauft. Dank der Fold-Flat-Sitzanlage gilt der Touran als eines der variabelsten MPV aller Klassen. In Österreich wurden 2016 4.527 Touran zugelassen. Damit war er mit 23 % Segmentanteil der meistverkaufte Van in dieser Fahrzeugklasse.

Vor kurzem erst hat Volkswagen eines der wichtigsten Assistenzsysteme des Touran aktualisiert: das ACC. Die automatische Distanzkontrolle deckt den Geschwindigkeitsbereich von 30 bis 210 km/h ab. In Verbindung mit einem DSG erstreckt sich dieses Spektrum von 0 bis 210 km/h. Mit ACC plus DSG bewegt sich der Van nun nahezu automatisch durch den Stop-and-Go-Verkehr. Weitere Highlights: 3-Zonen-Climatronic und das Kamerasystem „Car-Net Cam Connect“ – es ersetzt den Blick der Eltern in den Fond, das Kamerabild der Kinder wird auf den Monitor des Infotainmentsystems übertragen.