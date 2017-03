VW und Tata planen strategische Allianz in Indien. Der Volkswagen-Konzern und Tata Motors wollen die Möglichkeiten einer strategischen Allianz in Indien prüfen. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet. Ziel es, die Expertise der beiden Autohersteller in der Entwicklung von gemeinsamen Fahrzeugkomponenten bis hin zu möglichen Fahrzeugkonzepten zu bündeln.

„Mit der beabsichtigen strategischen Partnerschaft mit Tata Motors wollen wir konzern- und markenübergreifend die Voraussetzungen schaffen, um kundenadäquate Mobilitätslösungen auch für die neuen, schnell wachsenden Automobilmärkte anbieten zu können. Wir wollen mit geeigneten Produkten in den unterschiedlichsten Weltregionen nachhaltig und profitabel wachsen. Daher werden wir die regionale Wachstumsstrategie konsequent vorantreiben“, sagt Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG.

Im Sinne einer Arbeitsteilung zwischen den Marken des VW-Konzerns übernimmt Skoda die Verantwortung für das Projekt. In einem ersten Schritt geht es unter anderem um die Nutzung spezifischer Marktkenntnisse sowie lokaler Entwicklungsexpertise. Langfristig möchte VW sein Produktportfolio in schnell wachsenden Schwellenmärkten weiter ausbauen. Die vertraglichen Rahmenbedingungen und Leitlinien der Zusammenarbeit werden in den nächsten Monaten erarbeitet. Bis dahin wurde Stillschweigen vereinbart.