Wechselland-Rallye 2017 – Neubauer dominiert Baumschlager klar

Wechselland-Rallye 2017 – Neubauer dominiert Baumschlager – eine spektakuläre Wechselland-Rallye bot alles, was sich Rallyefans erwarten – sie kamen so zahlreich wie noch nie nach Pinggau. Hermann Neubauer setzte sich entschlossen gegen Baumschlager im VW Polo R WRC durch, der noch am Setup tüftelt. Lokalmatador Daniel Wollinger siegt erneut souverän, Julian Wagner und Andi Kainer glänzen in den Cups.

Die Wechselland-Rallye erfüllte alle Erwartungen: Beim weltweit ersten Privateinsatz des VW Polo R WRC gab es Spannung bis zur letzten Sonderprüfung, Regen und Nebel macht aus der ersten Etappe ein wahres Abenteuer, am niederschlagsfreien Samstag wurde in nahezu allen Kategorien bis zum Schluss hart gefightet.

Die Veranstalter, so gesehen die Stengg Family darf sich über ein riesiges Faninteresse freuen. „So viele Zuschauer waren noch nie in Pinggau“, stellte Willi Stengg junior fest– und auch Österreichs Rallye-Prominenz wollte sich diese geschichtsträchtige 22. Ausgabe der Kultrallye nicht entgehen lassen: Gesichtet wurden unter anderen Franz Wittmann senior, Jörg Pattermann oder auch Rudi Stohl. Selbst so mancher Journalist entdeckte seit Jahren oder auch Jahrzehnten wieder seine Lust am Rallyesport…

Neubauer fest entschlossen

Sportlich hatte ein entschlossen fahrender Hermann Neubauer im ältesten der vier World Rally Cars von Beginn an stets die Nase vorne, allerdings blieb Raimund Baumschlager im VW Polo R WRC stets in Schlagdistanz. Vier der 15 Bestzeiten ließ sich Baumschlager gutschreiben, darunter auch die Powerstage am Schluss. Neubauer eroberte sieben Bestmarken und verzichtete auf der Powerstage darauf, den historischen Sieg zu gefährden.

Der regierende Staatsmeister erklärte dann auch: „Dieser Sieg hier, mit dem ältesten Auto in einem unglaublichen Duell gegen Raimund Baumschlager im VW Polo WRC ist für mich von großer Bedeutung, im Grunde ist das mein wertvollster Sieg!“ Neubauer übernahm damit auch die Führung in der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft (ORM) und liegt nun vier Zähler vor Baumschlager sowie zehn Punkte vor Andi Aigner.

Learnig by doing

Raimund Baumschlager hatte vor allem wahrlich am abenteuerlichen ersten Tag mit Regen und Nebel und der unheimlich schwierigen Hochwechsel-Prüfung einen denkbar schwierigen Einstieg in die „Liebesbeziehung“ mit dem neuen Auto, am Samstag wurden die Bedingungen weniger unberechenbar, doch auch am Samstag musste sich der Rekordstaatsmeister in erster Linie an den neuen Boliden gewöhnen. Dazu Baumschlager „Der Polo fuhr im Vorjahr auf Michelin-Reifen – wir fahren jedoch Pirelli und so gibt es keine Vergleichswerte aus dem Vorjahr, wir betreten somit Neuland und ich lerne mit jedem Kilometer dazu, auch im Schneebergland, auf Schotter, werden wir ohne Erfahrungswerte auskommen müssen. Doch ich finde es unheimlich interessant und ich freue mich sehr über das große Interesse von Fans und Medien. Hermann ist sehr stark gefahren – man hat draußen auf den Prüfungen gesehen, dass wir derzeit alle am Limit fahren, für die Fans ist das natürlich großartig.“

Grössing am Podium

Einen Podiumsplatz bei dieser geschichtsträchtigen Rallye hatte Gerwald Grössing im Vorfeld aus eigener Kraft de facto ausgeschlossen, doch letztendlich zeigte sich auch hier, dass die reine Papierform im Rallyesport oftmals über den Haufen geworfen wird und so konnte Grössing nicht nur eine Bestzeit in den Asphalt brennen, sondern tatsächlich Platz drei belegen. “Wir sind eine sehr gute Rallye gefahren – jetzt freuen wir uns auf die Schneebergland-Rallye“, erklärte ein sichtlich zufriedener Gerwald Grössing.

Aigner verliert am ersten Tag

Andi Aigner, der bei der Wechselland-Rallye ebenfalls ein Fiesta WRC zündete, haderte den gesamten ersten Tag mit rätselhaften Zündaussetzern und verlor so schon früh rund eine Minute. Am zweiten Tag konnte Aigner zwei Bestzeiten markieren, musste sich aber mit Platz vier zufrieden geben, zu groß war bereits der Zeitrückstand. Aigner konstatierte: „Wir sind am Samstag immer besser ins Fahren gekommen – nur auf der Powerstage lief es nicht nach Wunsch.“ Dort wollte der Ex-Weltmeister die Bestzeit erobern, immerhin wurden es noch zwei Zusatzpunkte – die ORM-Führung musste Aigner abgeben, er liegt jetzt mit zehn Punkten Rückstand auf Platz drei der Tabelle.

Einsam, aber fahrerisch erstklassig fuhr Niki Mayr-Melnhof – auch am schwierigen Freitag fuhr er souverän und landete im Ford Fiesta R5 auf dem fünften Gesamtrang.

ORM 2WD: Wollinger wieder souverän

Lokalmatador Daniel Wollinger lieferte in der Staatsmeisterschaft für zweiradgetriebene Fahrzeuge (ORM 2WD) wie schon bei den ersten beiden Saisonläufen eine souveräne Vorstellung und zog letztendlich die Maximalpunkteausbeute an Land, sodass er bereits 22 Punkte Vorsprung auf seinen stärksten Verfolger, Michael Kogler, aufweist.

Wollinger erklärte: „Ich bin total happy mit unserer Performance – Michael und Julian sind aber ebenfalls wieder sehr stark gefahren, die ORM 2WD liefert heuer eine starke Meisterschaft.“ Ob und mit welchem „Gerät“ er im Schneebergland antreten wird, ließ er offen.

Duell Kogler versus Wagner

Ein spannendes Duell um den zweiten Platz lieferten Michael Kogler im Citroen DS3 R3T und Julian Wagner im Opel Adam R2. Völlig problemlos lief es bei keinem der beiden. Zunächst hatte Wagner auslaufende Bremsflüssigkeit just auf dem selektiven ersten Durchgang der ersten Etappe, am zweiten Tag kämpfte Kogler mit einem losen Heck, fabrizierte sogar wieder einen seiner Highspeed-Dreher, während Wagner am Ende den Ausfall der Gegensprechanlage zu beklagen hatte. Kogler lag die meiste Zeit auf Platz zwei, ehe ihn Wagner vor dem letzten „Ringerl“ abfangen konnte – doch auf der Powerstage konnte Kogler seinem Kontrahenten 8,7 Sekunden abknöpfen und so Platz zwei zurückerobern.

Kogler dazu: „Wir konnten am Ende noch maximale Schadensbegrenzung erreichen – Daniel fuhr jedoch zu stark an diesem Wochenende.“ Wagner war letztendlich auch mit Platz drei zufrieden, zumal er damit in der Junioren-Staatsmeisterschaft einen weiteren überlegenen Sieg und seinen Vorsprung ausbauen und auch im Opel Rallye Cup einen klaren Sieg feiern konnte. Wichtig war ihm auch: „Bei der großen Heimrallye von Opel konnten wir mit dem Adam R2 wieder ein paar Bestzeiten markieren – das war uns natürlich wichtig, dass wir erneut das große Potential des Adam gegen die PS-stärkere R3-Kategorie aufzeigen können. Auf Schotter im Schneebergland erwarte ich mir, dass wir ganz vorne dabei sind.“

Im R2 Cup führt Wagner jetzt 18 Punkte vor Luca Waldherr, der zunächst eine großartige Performance zeigte: Auf der enorm schwierigen ersten Etappe lag Waldherr rund 25 Sekunden vor Wagner, in der ORM 2WD war der Sohn des seligen Andreas Waldherr auf Podiumskurs unterwegs. Doch am Samstagnachmittag kämpfte Waldherr mit Bremsproblemen – nach dem abschließenden Pinggau-Rundkurs erklärte Waldherr: „Ich musste die ganze Zeit mit der Handbremse bremsen, der Nachmittag war wie verhext – wir wurden zwar Zweite im Opel Adam Cup aber glücklich bin ich dennoch nicht.“

Kainer im Corsa sensationell

Umso glücklicher war Andi Kainer, im Vorjahr der große Gegenspieler von Waldherr im Opel Adam R2 Cup. Der aus Budgetgründen in den Corsa OPC Rallye Cup zurückgekehrte Burgenländer lieferte auf der vernebelten Hochwechsel-Prüfung eine sensationelle 2WD-

Bestzeit und zeigte auch am Samstag, dass der Corsa nicht nur günstig, sondern bei guter Lenkarbeit auch schnell sein kann. Kainer wurde am Ende zweitschnellster aller Opel-Piloten und belegte als klarer Sieger des OPC Rallye Cups den grandiosen zwölften Gesamtrang. Die Bilanz dazu: „Das war für uns ein Super Wochenende.“

Einen klaren Sieg feierte auch Günther Knobloch nicht nur bei den M1 Rallye-Masters, sondern auch im Österreichischen Rallye Cup (ORC), zudem konnte der Subaru-Pilot mit Gesamtrang neun glänzen. Im ORC2 siegte Florian Liendl auf einem Corsa B vor Enrico Windisch im M1-Clio. Brillieren konnte auch Robert Zitta im Gruppe N-Subaru auf Platz zehn der Gesamtwertung, am Samstagvormittag gelang ihm gar eine sechstschnellste Gesamtzeit im hochkarätigen Feld.

Rosenberger siegt in der HRM

Ebenfalls großartig fuhr Kris Rosenberger im historischen Porsche – am Ende feierte er nicht nur einen überlegenen HRM-Sieg, sondern auch Platz 14 gesamt. Bis zur 14. Prüfung lag sein großer Gegenspieler Willi Rabl auf Platz zwei, wenngleich abgeschlagen, doch dann musste Rabl mit Defekt abstellen.

Der spektakuläre Unfall von Michael Denk am Freitag blieb glücklicherweise ohne schlimme Folgen: Denk musste über Nacht im Krankenhaus bleiben, war am Samstag jedoch wieder im Servicepark anzutreffen. Da sein Auto ein Totalschaden ist, wird er heuer nicht mehr antreten. Komplett zerstört wurde auch das Auto von Martin Ritt, auch er musste nur kurz ins Krankenhaus.

Endergebnis Wechselland-Rallye 2017:

Hermann Neubauer/Bernhard Ettel (A/A, Ford Fiesta WRC) 1:30:38,4 Stunden Raimund Baumschlager/Pirmin Winklhofer (A/A, VW Polo R WRC) +8,7 Sekunden Gerwald Grössing/Josefine Corinn Beinke (A/D, Ford Fiesta WRC) +47,5 Andreas Aigner/Ilka Minor (A/A, Ford Fiesta WRC) +1:25,9 Minuten Niki Mayr-Melnhof/Poldi Welsersheimb (A/A, Ford Fiesta R5) +3:10,5 Daniel Wollinger/Patrick Forstner (A/A, Renault Clio R3) +11:03,2 Michael Kogler/Jennifer Hofstädter (A/A, Citroen DS3 R3T max) +12:44,2 Julian Wagner/Anne Katharina Stein (A/D, Opel Adam R2) +12:46,3 Günther Knobloch/Jürgen Rausch (A/A, Subaru Impreza WRX M1) +13:03,6 Robert Zitta/Peter Stemp (A/A, Subaru Impreza WRX) +13:07,3

SP-Bestzeiten: SP1: Neubauer, SP2: Neubauer, SP3: Baumschlager, SP4: Grössing, SP5: gestrichen, SP6: Baumschlager, SP7: Neubauer, SP8: Baumschlager, SP9: Neubauer, SP10: Neubauer, SP11: Aigner, Sp12: Neubauer, SP13: Aigner, SP14: Neubauer, SP15: Baumschlager.

Powerstage-Punkte:

ORM: 1. Baumschlager 3, 2. Aigner 2, 3. Grössing 1.

ORM2WD: 1. Wollinger 3, 2. Kogler 2, Wagner 1.

Opel Adam R2 Cup: 1. Wagner 3, 2. Hinterhofer 2, 3. Stengg 1.

Opel Corsa OPC Rallye Cup: 1.Kainer 3, 2. Rieder 2, 3. Pfeifer 1.

Punktestände:

ORM: 1. Neubauer 53, 2. Baumschlager 49, 3. Aigner 43, 4. Grössing 35, 5. Mayr-Melnhof 27.

ORM2WD: 1. Wollinger 83, 2. Kogler 61, 3. Wagner 48.

Junior ORM: 1. Wagner 75, 2. Klausz 36, 3. Waldherr 30.

ORC 1: 1. Knobloch 68, 2. Derler 30, 3. Kalteis 25

ORC2: 1. Windisch 48, 2. Röck 45, Hrvatin 43.

HRM: 1. Rosenberger 80, 2.Göberndorfer 41, 3. Jiratko 28.

HRC: 1. Pasutti

Opel Adam R2 Cup: 1. Wagner 56, 2. Waldherr 38, 3. Hinterhofer 17.

Opel Corsa OPC Rallye Cup: 1. Rieder 47, 2. Kainer 46, 3. Scheidhammer 27.