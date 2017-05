Weltpremiere für neues Skoda-SUV Karoq

Weltpremiere für neues Skoda-SUV Karoq. Im Museum Artipelag nahe Stockholm rollte der neue Skoda Karoq ins Rampenlicht. Die Präsentation des neuen SUV begeisterte nicht nur die rund 500 Gäste vor Ort; Hunderttausende verfolgten die Weltpremiere via Livestream im Internet.

Der Skoda Karoq ist ein komplett neu entwickelter kompakter SUV der tschechischen Traditionsmarke. Das emotionale und dynamische Design mit den zahlreichen kristallinen Elementen steht ganz im Zeichen der neuen SUV Formensprache von Skoda. Der Karoq bietet markentypisch ein außergewöhnliches Platzangebot, neue Fahrerassistenz-Systeme, Full-LED-Scheinwerfer und erstmalig in einem Skoda ein frei programmierbares, digitales Instrumentenpanel an. Fünf Motorvarianten stehen in einer Leistungsspanne von 85 kW/115 PS bis 140 kW/190 PS zur Auswahl, vier davon sind neu. Typisch Skoda und clevere Ideen beim neuen Kompakt-SUV der Marke sind Ausstattungsfeatures wie: VarioFlex-Rückbank, oder das virtuelle Pedal zum berührungslosen Öffnen der Heckklappe. Besonders lange Gegenstände lassen sich komplett im Innenraum des kompakten SUV transportieren – möglich durch den klappbaren Beifahrersitz.

Der kompakte Karoq misst 4.382 Millimeter in der Länge, 1.841 Millimeter in der Breite und 1.605 Millimeter in der Höhe. Der Größenzuwachs kommt den Passagieren zugute. Die Kniefreiheit beträgt 69 Millimeter. Der lange Radstand von 2.638 Millimeter ist ein Hinweis auf das großzügige Platzangebot. Der Kofferraum fasst ein Volumen von 521 Liter bei fest stehender hinterer Sitzbank. Bei umgeklappter Sitzbank erhöht sich das Fassungsvermögen auf 1.630 Liter. In Verbindung mit der optionalen VarioFlex-Rückbank ist der Stauraum variabel und fasst zwischen 479 und 588 Liter.

Konnektivität

Die Infotainment-Bausteine kommen aus der zweiten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens des Konzerns. Sie bieten hochmoderne Funktionen und Schnittstellen und sind durchgängig mit kapazitiven Touch-Displays ausgestattet. Die Top-Systeme Columbus und Amundsen verfügen über einen WLAN-Hotspot.

Fahrerassistenz-Systeme

Im Karoq steht ein umfangreiches Angebot an Fahrerassistenz-Systemen bereit. Neue Systeme für den Komfort sind etwa der Auspark-Assistent, der Spurwechsel-Assistent oder der Stauassistent. Für mehr Sicherheit sorgen unter anderem der Spurwechsel-Assistent mit vorausschauendem Fußgängerschutz oder der Notfall-Assistent. Darüber hinaus sind weitere Fahrerassistenz-Systeme lieferbar. Sie halten das Auto auf Abstand zum Vorausfahrenden, erleichtern dem Fahrer das Wechseln und Halten der Spur, weisen ihn auf wichtige Verkehrszeichen hin und assistieren ihm beim Parken.

Im Rahmen der Skoda Zukunftsstrategie 2025 treibt die Marke den Ausbau der Modellpalette in den kommenden Jahren weiter konsequent voran. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Erweiterung des SUV-Angebotes. Mit dem Skoda Koiaq wurde erst kürzlich ein neues großes SUV-Modell in die internationalen Märkte eingeführt. Mit dem Skoda Karoq setzt das Unternehmen nun den nächsten Meilenstein. Die Markteinführung startet im zweiten Halbjahr 2017.