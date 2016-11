Wer gewinnt den Hella Show & Shine Award 2016? Ab sofort entscheidet das Publikum. Mit dem Start der Essen Motor Show 2016 hat für die zehn Finalisten des Hella Show & Shine Award, die es in die Endrunde auf der Essen Motor Show geschafft haben, die letzte heiße Entscheidungsphase begonnen. Sowohl die Besucher der Essen Motor Show als auch die User der eigenen Award-Webseite www.HSSA.eu können nun darüber abstimmen, wer am Ende zum Sieger gekürt wird und obendrein einen Scheck über stattliche 1.000 Euro Preisgeld mit nachhause nehmen kann.

Rennfahrerin Cyndie Allemann moderiert die Siegerehrung

Die Abstimmung endet am Samstag, den 3. Dezember, bevor dann am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr die offizielle Siegerehrung am Hella Show & Shine Award-Stand stattfindet. Dazu wird die bekannte Rennfahrerin und Moderatorin Cyndie Allemann als Gast vor Ort sein, die durch das Finale führen und die Bekanntgabe des Gewinners sowie die Pokalverleihung übernehmen wird.

Für die finale Stimmabgabe stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung

Auf der Essen Motor Show können die Besucher vor Ort für ihren Favoriten per klassischer Stimmkarte abstimmen. Eine Stimmabgabe ist hier im Rahmen der Messeöffnungszeiten vom 25.11.2016 bis zum 3.12.2016 am Stand des Hella Show & Shine Award in Halle 2 möglich.

Beim Online-Voting auf www.HSSA.eu erfolgt die Stimmabgabe per Facebook-„Gefällt mir“-Angabe. Hier gewinnt der Finalist, der am Ende die meisten „Gefällt mir“ bekommen hat. Alle “Gefällt mir“-Angaben, die bis zum 03.12.2016 um 23:59 Uhr abgegeben wurden, werden dabei berücksichtigt.

Danach werden beide Votings zusammengezählt. Je Voting und Teilnehmer können bis zu 10 Punkte erreicht werden, die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 20 Punkte. Im Falle eines Punktegleichstandes bei den Teilnehmern entscheidet die bessere Platzierung der Publikumswahl auf der Essen Motor Show.