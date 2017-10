Winkelmann wird Bugatti-Präsident

Winkelmann wird Bugatti-Präsident. Stephan Winkelmann (53) wird ab 1. Januar 2018 Präsident von Bugatti Automobiles S.A.S. Er folgt auf Wolfgang Dürheimer (59), der diese Funktion dann insgesamt fünf Jahre innehatte und auf eigenen Wunsch zum Jahresende 2017 in den Ruhestand wechselt.

Winkelmann kommt von der Audi Sport GmbH, die er seit Frühjahr 2016 als Geschäftsführer leitet. Zuvor war der Manager über elf Jahre Präsident und CEO der Automobili Lamborghini S.p.A. Vor seinem Eintritt in den Volkswagen-Konzern im Jahr 2005 war der studierte Politikwissenschaftler in verschiedenen Funktionen bei Fiat tätig, zuletzt als Vorstandsvorsitzender von Fiat Auto Österreich, Schweiz und Deutschland.

Dürheimer begann seine berufliche Laufbahn 1986 bei BMW, wo er in diversen Führungsfunktionen tätig war. 1999 wechselte der Diplom-Ingenieur der Fahrzeugtechnik und Diplomwirtschaftsingenieur zur Porsche AG. Dort wurde er 2001 Vorstandsmitglied für Forschung und Entwicklung. Zehn Jahre später übernahm Dürheimer die Funktionen des Präsidenten der Bugatti Automobiles S.A.S., des Chairman and Chief Executive Bentley Motors und als Generalbevollmächtigter des Volkswagen-Konzerns die Leitung des Konzern-Motorsports. 2012 wurde Dürheimer in den Vorstand der Audi AG mit Zuständigkeit für die Technische Entwicklung berufen. Im Jahr 2014 kehrte er in seine früheren Funktionen bei Bugatti und Bentley zurück.