Wolf Racing – Feinschliff für den Ford Mustang

Wolf Racing – Feinschliff für den Ford Mustang – Automobilhersteller Ford nennt ihn schlichtweg „unbrav“ – den neuen Ford Mustang. In der Tat verkörpert das kraftvolle, dynamisch unverwechselbare Ponycar mit seinem markanten Design für viele den Inbegriff von Leistung und Freiheit. Ob als Fastback mit modern geformtem Fließheck oder als perfekt proportioniertes Convertible: Der Mustang ist eine Ikone – auch für Wolf Racing wie es scheint.

Tune it safe!

Sichtbares Zeichen ist das aktuelle Kampagnenfahrzeug der „Initiative Tune It! Safe!“, ein umfangreich modifizierter Ford Mustang 5.0 V8 Fastback im Polizei-Outfit. Wolf Racing präsentiert an dem voll einsatztüchtigen Streifenwagen mit Aerodynamik-Kit in Breitbau-Optik sein Veredelungsprogramm. Dazu zählen neben Fahrwerklösungen verschiedene Leichtmetallräder, Leistungssteigerungen sowie Sportabgasanlagen. Wolf Racing bekennt sich zum sicheren Tuning und überzeugt seine Kunden rund um den Globus mit erstklassiger Qualität Made in Germany.

Räder & Fahrwerk

Das fängt beim aktuellen Felgen-Portfolio für das Ponycar an. Dazu gehört beispielsweise das Wolf-Rad „Mustang“. Die stylische einteilige Sternspeiche wird von Wolf Racing in den Farben Hyper-Silber und Grau poliert in den Dimensionen 9,0 x 21 Zoll (Preis: ab 359 Euro) für die Vorderachse und 10,5 x 21 Zoll (Preis: ab 439 Euro) für die Hinterachse angeboten. Individualisierung liegt im Trend: Wolf „Equs“ heißt die Vielspeiche im Turbinendesign, erhältlich im Finish Hyper-Silber, ebenfalls in 21 Zoll. Die Preise liegen bei 549 Euro (Vorderachse) bzw. 595 Euro (Hinterachse).

Mit seinen Fahrwerksätzen unterstreicht das Traditionsunternehmen Wolf Racing die kraftvoll-dynamische Linienführung und optimiert zugleich die fahrdynamischen Eigenschaften von Fastback und Convertible. Im Sortiment befindet sich beispielsweise ein Federnsatz mit bis zu 25 Millimetern Tieferlegung im Rahmen des Teilegutachtens (315 Euro). Zum Preis von jeweils 1.489 Euro können Interessenten Gewindefahrwerke für den Fastback und das Cabriolet bestellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Mustang mit dem 2,3-Liter-EcoBoost-Triebwerk und 233 kW (317 PS) oder dem 5,0 Liter Ti-VCT V8 und 310 kW (421 PS) ausgestattet ist.

Mehr Leistung & Drehmoment

Auf Wunsch bietet der Ford-Profi, der auf fast 40 Jahre Erfahrungen im Motorsport verweisen kann, mehr Power für das Pony an. Im Angebot sind Leistungsspritzen für den 2,3 Liter EcoBoost und den 5,0 Liter V8. Für 1.290 Euro (Stage 1) entlockt Wolf Racing dem 2,3 Liter EcoBoost 265 KW (360 PS) bei einem maximalen Drehmoment von 590 Newtonmetern (Serie: 432 Nm). Mit Modifikationen an Software und Peripherie sowie einer Komplettanlage inklusive HJS-Kat nebst geändertem Turbolader pushen die „Wölfe“ den 2,3 Liter auf 308 kW / 420 PS und 615 Nm. Der Preis liegt bei 5.655 Euro. Stufe drei kostet 6.550 Euro, umfasst zusätzlich Veränderungen am Ansaugsystem und führt zu einer Leistungsausbeute von 327 kW / 445 PS bei 655 Nm.