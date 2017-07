WRC – Hyundai-Pilot Neuville triumphiert beim WM-Lauf in Polen

WRC – Hyundai-Pilot Neuville triumphiert beim WM-Lauf in Polen. Der Belgier Thierry Neuville hat den Kampf um die Rallye-WM noch spannender gemacht. Am Sonntag verteidigte der Hyundai-Pilot in Polen seine Führung und siegte schließlich 1:23,90 Minuten vor seinem neuseeländischen Markenkollegen Hayden Paddon. Dani Sordo belegte den vierten Rang und trug damit zum besten WRC-Ergebnis in der Geschichte von Hyundai bei. Neuville liegt in der WM-Wertung nur noch elf Punkte hinter Sebastien Ogier, der Dritter wurde (+2:20,80).

Bei seinem dritten Saisonsieg im achten Rennen profitierte Neuville aber auch vom Missgeschick des Esten Ott Tänak. Der Ford-Fahrer hatte sich am Samstag noch ein enges Duell mit Neuville geliefert, am Sonntag war nach einer Kollision mit einem Baum aber Endstation. Der WM-Dritte Jari-Matti Latvala (Toyota) war schon am Samstag weit zurückgefallen. Er erreichte das Ziel in Mikolajki mit fast einer halben Stunde Rückstand als 20.

Auf den vier Abschlussprüfungen am Sonntag stand das Duell zwischen Neuville und Ott Tänak (Ford) im Mittelpunkt. Nachdem die Führung am Samstag viermal gewechselt hatte, verlor Neuville auf der ersten Prüfung seine Spitzenposition. Doch auf der folgenden Prüfung schied Tänak nach einem Unfall aus. Neuville, der von dem Ausfall zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört hatte, machte Druck und fuhr eine Minute schneller als sein Teamkollege Paddon, der auf den zweiten Gesamtplatz vorrückte.

Danach gingen die Hyundai-Piloten auf den verbliebenen zwei Sonderprüfungen keine Risiken ein. Neuville errang auf der Power-Stage noch einen Zusatzpunkt und setzte damit seine Serie an Power-Stage-Erfolgen fort. Mit dem Erfolg in Polen hat Hyundai den zweiten Platz in der Herstellerwertung gefestigt und den Vorsprung des M-Sport-Teams von 40 auf 22 Zähler vor den letzten fünf Rallyes verkleinert.

„Das war ein großartiger Erfolg für das gesamte Team“, so Neuville. „Wie bei den vergangenen Rallyes war es wieder ein unglaublich enger Kampf.“

Teamchef Michel Nandan: „Das war für uns ein sehr wichtiges Ergebnis, vor allem in Hinblick auf die Ziele in der Meisterschaft. Außerdem zeigt es, was wir als Team erreichen können, wenn alle ihr Bestes geben. Jeder hat fantastische Leistungen gezeigt und wir widmen diesen Doppelsieg allen Mitarbeitern in Alzenau.“