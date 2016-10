Yamaha – Neue Yard Built SCR950 by Brat Style. Das Yamaha Yard Built-Projekt ist in den USA gewissermaßen Stammgast. Customizer von der West- und Ostküste haben wunderschöne Interpretationen der Sport Heritage-Modelle von Yamaha abgeliefert.

Yamaha hat sich für den ersten Umbau der neuen Yamaha SCR950 an Go Takamine von Brat Style gewandt, den legendären, in Kalifornien ansässigen Custombike-Designer aus Japan. Dank seines hartnäckigen Rufes, die Kultur der Custombikes zu prägen, war Go Takamine die

perfekte Wahl für diesen ersten Umbau.

„Die SCR950 Scrambler ist eine konsequente Weiterentwicklung der Sport Heritage-Reihe“, kommentierte Christian Barelli, Yamaha Motor Europe Marketing Coordinator. „Die Maschine verkörpert einen kultigen Motorrad-Stil, der perfekt zu uns passt. Heutzutage wollen immer mehr Menschen ihre Maschine auch mal abseits befestigter Wege nutzen, und genau auf diese

Art Abenteuer ist die SCR950 ausgelegt. Wir waren begeistert davon, wie er die luftgekühlte Einzylinder-SR in ein cooles Spielzeug im Scrambler-Stil verwandelte, und genau dieses Gefühl

wollten wir auch bei der SCR vermitteln, welche dann im typischen Brat Style kreiert wurde.“

Bei der „Chequered Scrambler“ hat Go Takamine den Frontbereich aufgeräumt, einen neuen, kleineren Scheinwerfer verbaut und den Lenker durch ein breiteres Exemplar ersetzt, der für noch mehr Kontrolle bei Offroad-Fahrten sorgt. Die typische Brat Style-Gravur befindet sich auf dem Tankdeckel und zollt Yamahas Faster Sons-Plattform ebenso Tribut wie der wunderschöne, gravierte Luftfilterdeckel. Die hinteren Stoßdämpfer von Works Performance

sorgen für mehr Federweg und Bodenfreiheit. Ein handgefertigter Hilfsrahmen und der hintere Kotflügel gewährleisten, dass Heck und Front im Einklang stehen.

Die Speichenräder sind Einzelanfertigungen und werden von grob profilierten Offroad-Reifen ergänzt. Natürlich darf bei einem echten Brat Style-Bike auch das typische Rücklicht nicht fehlen. Die einzigartigen Auspuffkrümmer verlaufen links und rechts des Motors. Dank der handgefertigten Hitzeschilder sind die Beine de Fahrers geschützt! Abgerundet wird das Bike durch einen handgefertigten Sitz von Mauricio Aguilar und einer Lackierung mit klassischen, auf dem Tank angebrachten Yamaha-Grafikelementen und Zielflaggen von Denis Babin. Damit ist das Bike bereit für jede Herausforderung.