Yamaha Neuheiten 2018 – WR250F, WR450F

Yamaha Neuheiten 2018 – WR250F, WR450F. Yamaha eröffnet die Saison 2018 mit den neuesten WR250F und WR450F Modellen, zwei der weltweit innovativsten und erfolgreichsten Enduros mit einer herausragenden Erfolgsbilanz beim EnduroGP und Enduro 2. Die WR250F und WR450F profitieren von der fortschrittlichsten Motor- und Fahrwerkstechnologie, die für den GP entwickelt wurde. So erreicht der Fahrer die victorYZone.

Die einzigartige umgedrehte Zylinderkopfanordnung der WR-F hat einen nach vorn gerichteten Lufteinlass und einen nach hinten gerichteten Auspuff, wodurch die lineare Drehmomententfaltung verstärkt wird. Diese innovative Konstruktion sorgt für große Reserven kontrollierbarer und leicht verfügbarer Leistung, sodass Fahrer der Yamaha WR450F und WR250F echte Leistungsvorteile haben.

2018er WR250F & WR450F

Entwickelt aufgrund unserer großen Enduro GP- und Rennerfahrung, fehlt es den 2018er Yamaha WR-F-Modellen an nichts, um direkt aus dem Stand zu gewinnen. Der schalterlose Elektrostarter sorgt für einen schnellen und einfachen Start, was an steilen Hängen oder im tiefen Morast sehr praktisch ist. Und die Enduro-Kühler sind mit einem leichten Kühlgebläse ausgestattet, das die Motortemperatur selbst unter schwierigen Bedingungen regelt. Zu den speziellen Features der WR-F zählen ein lang übersetztes Getriebe – 5 Gänge bei der WR450F und 6 Gänge bei der WR250F – sowie eine massezentralisierte Konstruktion mit einem leicht zugänglichen Luftfilter.

Beide WR-F-Modelle verfügen zudem über eine optimierte Kupplung, eine gekapselte O-Ring-Kette, ein 18-Zoll-Hinterrad, einen 7,5-Liter-Kraftstofftank und Schutzplatten für ultimative Enduro-Leistung. Die Liste der standardmäßigen Funktionen umfasst auch einen hellen Scheinwerfer und eine LED-Schlussleuchte. Der multifunktionale LCD-Enduro-Renncomputer liefert sämtliche wichtigen Informationen. Die 2018er WR250F und WR450F werden ab November 2017 bei den Yamaha-Händlern verfügbar sein.