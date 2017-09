Yamaha überarbeitet den X-Max 125

Yamaha überarbeitet den X-Max 125. Zum neuen Modelljahrgang bekommt der Leichtkraftroller Scheinwerfer und Rückleuchten in LED-Technik, eine Traktionskontrolle und ein Smart-Key-System.

Um Fahrern unterschiedlicher Körpergröße entgegenzukommen, lässt sich die Verkleidungsscheibe in der Höhe verstellen, und auch der Lenker kann in zwei Positionen eingestellt werden – nach vorn oder nach hinten orientiert. Das Fach unter der Sitzbank wurde vergrößert und soll nun Platz für zwei Integralhelme bieten.

Auf den Markt kommt der neue Modelljahrgang des X-Max 125 im Dezember. Angeboten wird er in zwei verschiedenen Grau-Tönen sowie in Blau und in Rot. Den Verkaufspreis will Yamaha in Kürze bekanntgeben.