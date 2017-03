Zum 90. Geburtstag – Nordschleife 24h Jubiläumsuhr. Am 18. Juni 1927 wurde die legendäre Nordschleife als „Gebirgs-, Renn- und Prüfungsstrecke“ eröffnet. Zum 90. Geburtstag der noch immer schwierigsten Rennstrecke der Welt gibt es jetzt die neuen Nordschleife 1927 24 Stunden Jubiläumsuhren.

Im Gegensatz zu einer konventionellen Uhr zeigen die Zifferblätter nicht 12, sondern alle 24 Stunden des Tages an. Während der Minutenzeiger in der gleichen Position wie bei einer konventionellen Uhr steht, findet man den Stundenzeiger an einem anderen Platz als erwartet: Zeigt ein normaler Zeitmesser beispielsweise 9:00 Uhr an, so bedeutet die gleiche Zeigerstellung auf einer Nordschleife 1927 24 Stunden Jubiläumsuhr exakt 18:00 Uhr.

Die Edelstahl-Zeitmesser sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: In der „Speedblack Edition“ mit mattschwarzem Gehäuse und schwarzem Zifferblatt oder in der „Speedwhite Edition“ Edelstahlversion mit weißem Zifferblatt. Ab 119 Euro online unter www.nordschleife.us