Zwei Mal Lamborghini – Norbert Siedler in ADAC GT Masters und Blancpain GT Series. An den Lamborghini Huracán kann sich Norbert Siedler in diesem Jahr gewöhnen. Gleich in drei verschiedenen Serien wird der GT3-Profi mit dem italienischen Rennfahrzeug unterwegs sein: Im ADAC GT Masters tritt der Tiroler erneut für HB Racing aus Oberösterreich an. Für die Blancpain GT Series wurde der 34-Jährige erstmals vom Grasser Racing Team verpflichtet.

„Nachdem ich in der letzten Saison auf sechs verschiedenen Fahrzeugen unterwegs war, möchte ich mich in diesem Jahr auf maximal zwei Autos konzentrieren“, erklärt Norbert Siedler sein Rennprogramm für 2017. „Die vielen unterschiedlichen Fahrzeuge in 2016 waren eine gute Erfahrung und sicherlich kein großer Nachteil. Mittlerweile ist die Spitze in den GT-Serien aber so eng, dass Tausendstel-Sekunden entscheiden. Da zählt jede Runde Erfahrung.“

Ehrgeizige Ziele im ADAC GT Masters: Siedler und Mapelli möchten um den Titel kämpfen

Im ADAC GT Masters wird sich Norbert Siedler den Huracán GT3 mit dem italienischen Lamborghini-Werksfahrer Marco Mapelli teilen. „Mit dieser erfahrenen Fahrerpaarung möchten wir im Titelrennen auf jeden Fall eine Rolle spielen“, zeigt sich Siedler kämpferisch. „Im letzten Jahr ist HB Racing zum ersten Mal in der Serie an den Start gegangen. Das Auto war für alle neu und wir mussten ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Jetzt möchten wir die Früchte der harten Arbeit ernten.“

Volles Programm: Zehn Wochenenden im Blancpain Sprint und Endurance Cup

In der Blancpain GT Series wechselt Norbert Siedler vom Ferrari-Team Rinaldi Racing zu seinen Landsleuten vom Grasser Racing Team. Die Lamborghini-Mannschaft setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und Jugend: Siedlers Teamkollege wird der 22-jährige Argentinier Ezequiel Perez Companc. „Ezequiel hat bei den Testfahrten vor allem im Trockenen gezeigt, dass er sehr schnell ist“, freut sich der Österreicher. Im Blancpain Sprint Cup stehen für das Duo zehn Rennen an fünf Wochenenden auf dem Programm. Genau wie im ADAC GT Masters dauert jeder Wertungslauf eine Stunde mit einem Fahrerwechsel zur Rennhalbzeit.

Auch der Blancpain Endurance Cup besteht aus insgesamt fünf Veranstaltungen. In der Langstreckenserie werden Norbert Siedler und Ezequiel Perez Companc von Raffaele Giammaria aus Italien unterstützt. Neben vier dreistündigen Rennen sind auch die 24 Stunden von Spa-Francorchamps Teil des Kalenders. „Damit kommt für mich nach Daytona, Dubai und dem Nürburgring ein viertes 24-Stunden-Rennen in den Kalender, das freut mich besonders“, blickt der Rennfahrer aus der Wildschönau voraus.

Die Testfahrten für die beiden Serien sind bereits gestartet. Richtig ernst wird es in knapp drei Wochen, wenn am ersten und zweiten April der Blancpain Sprint Cup in Misano sein Auftaktrennen veranstaltet. Drei Wochen später startet auch der Blancpain Endurance Cup in Monza in die Saison. Das ADAC GT Masters beginnt am Wochenende vom 28. bis zum 30. April traditionell in Oschersleben.

ADAC GT Masters 2017

28. – 30. April 2017 – Oschersleben (DE)

19. – 21. Mai 2017 – Lausitzring (DE)

09. – 11. Juni 2017 – Red Bull Ring (AT)

21. – 23. Juli – Circuit Park Zandvoort (NL)

04. – 06. August 2017 – Nürburgring (DE)

15. – 17. September – Sachsenring (DE)

22. – 24. September – Hockenheim (DE)

Blancpain GT Series 2017

Sprint Cup

01. – 02. April 2017 – Misano (IT)

06. – 07. Mai 2017 – Brands Hatch (GB)

02. – 04. Juni 2017 – Zolder (BE)

25. – 27. August 2017 – Budapest (HU)

15. – 17. September 2017 – Nürburgring (DE)

Endurance Cup

22. – 23. April 2017 – Monza (IT)

13. – 14. Mai 2017 – Silverstone (GB)

23. – 24. Juni 2017 – Le Castellet (FR)

27. – 30. Juli 2017 – 24-Stunden von Spa (BE)

30. – 01. Oktober 2017 – Barcelona (ES)