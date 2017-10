Zwei Winterhelfer von Kungs

Zwei Winterhelfer von Kungs. Der Monster-IS ist ein extrem robuster, effektiver Winterhelfer, der sich Autofahrern bei Eis und Frost als äußerst zuverlässiges Werkzeug erweist.

Seine größten Stärke: der T-förmige, ergonomische Griff. Der lässt sich ausgezeichnet mit beiden Händen bedienen und sorgt dank des minimierten Kraftaufwands für wirklich müheloses Eiskratzen. Der Monster-IS ist für 5,90 € bei Forstinger erhältlich.



Star-IS: Die neue Schneebesen-Eiskratzer-Kombination mit dem Gummiabzieher vereint gleich mehrere, praktische Funktionen in einem Gerät und rückt Schnee, Eis und sogar Nässe kräftig zu Leibe.

Was ihn so besonders macht? Sein spezieller (Bürsten-)Kopf mit der integrierten Gummilippe. Der ist äußerst flexibel und drehbar zugleich. Je nach Schneelage und Kratzlaune lässt sich der Kopf mittels einer hochwertigen Schließfunktion in zwei verschiedene Stellungen bringen: in eine gerade/senkrechte oder eine T-förmige/waagerechte Position.

Der integrierte Gummiabzieher sorgt für eine gründliche und effektive Reinigung aller Autooberflächen. Egal ob locker aufliegender Schnee, feste Schneedecke oder Nässerückstände, mit dieser neuen 2-1 Kombination ist die Karosserie garantiert mit wenigen Handbewegungen schnee- und eisfrei.

Dank der stabilen, stufenlos einstellbaren Teleskopstange überzeugt der Star-IS zusätzlich in beiden Einstellungen mit seiner extrem langen Reichweite von 82-114 cm in der T-Form und 93 -125 cm in der senkrechten Position. Um 21,90 € bei Forstinger erhältlich.