1.7.2025 – Änderungen für Kraftfahrer

1.7.2025 – Änderungen für Kraftfahrer – Gebühren für das Ausstellen des Führerscheins und Zulassungsschein steigen und die Übergangsfrist für die Nutzung alter Kurzparkscheine in Wien endet. Mit kommendem Dienstag werden Kraftfahrer wieder mehr zur Kassa

gebeten.

Das Ausstellen eines Führerscheins kostet künftig um 29,50 Euro mehr und steigt damit auf 90 Euro. Auch die Gebühr für das Ausstellen des Zulassungsscheins steigt massiv an: Künftig kostet die Zulassung eines Pkw somit rund 265 Euro. „Die Erhöhungen dieser Gebühren sind im heurigen Jahr bereits die fünfte und sechste Steuer- und Abgabenanpassung, die Kraftfahrer zu tragen haben. Es ist bezeichnend, dass das aus dem Ruder gelaufene Staatsbudget einmal mehr über die Geldbörsen der Autofahrer saniert werden soll.

Die Erhöhung der Zulassungsgebühr ist nicht nur unsozial, sondern ungerecht gegenüber all jenen, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind – sei es für den Weg zur Arbeit, den Einkauf oder den Familienbesuch“, kritisiert ARBÖ Generalsekretär KommR Mag. Gerald Kumnig die Kostenexplosion. Wichtiger wäre es, Kraftfahrer zu entlasten, statt ständig mit neuen Steuererhöhungen das Geld aus der Tasche zu ziehen: „Seit Jahren fällt den Regierungen nichts anderes ein, als die Steuern auf die motorisierte Individualmobilität zu erhöhen.

Dabei zahlen die Österreicher jedes Jahr schon rund 15 Milliarden an Steuern in den Budgettopf ein. Das ist mehr als genug“, so Kumnig weiter. Zusätzlich gibt es auch Änderungen beim Parken auf dem Wiener Stadtgebiet: Seit Anfang 2025 gelten neue, höhere Tarife für die Kurzparkzonen in Wien.

Bis 30. Juni 2025 können noch alte Kurzparkscheine verwendet werden. Dann endet diese Übergangsfrist und nicht verbrauchte Kurzparkscheine verlieren ihre Gültigkeit. „Besonders ärgerlich ist, dass alte Kurzparkscheine nicht gegen neue umgetauscht werden können. Da verdient sich die Stadt

Wien noch einmal ein nettes Körberlgeld auf Kosten der Autofahrer dazu“, so Gerald Kumnig abschießend.

Datencheck – Tarife der neuen Kurzparkscheine



30 Minuten: 1,30 Euro

60 Minuten: 2,60 Euro

90 Minuten: 3,90 Euro

120 Minuten: 5,20 Euro