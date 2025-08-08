1. Lkw der Welt soll bald wieder fahren

1. Lkw der Welt soll bald wieder fahren – Er steht in der Lobby des Daimler Truck Campus, der Zentrale des Lkw- und Bus-Herstellers in Leinfelden-Echterdingen: Der Nachbau des ersten Lastwagens der Welt von 1896. Vor dem 130. Geburtstag des Originals soll er im Rahmen

der Zusatzqualifikation Old- und Youngtimer der Kfz-Innung der Region Stuttgart von speziell ausgebildeten Auszubildenden in Nürtingen wieder fahrtauglich gemacht werden. Ende August wird das Fahrzeug an seinen Stammplatz zurückkehren – und bei den Spitzkraut-Classics im Herbst auch in Bewegung zu sehen sein.

Der Nachbau des Motor-Lastwagens entstand vor 35 Jahren in Handarbeit. Der erste „Daimler Truck“ erinnert optisch – bis auf das Lenkrad und die fehlende Deichsel – noch an eine Kutsche. Der Zwei-Zylinder-Motor lieferte aus 1,06 Litern Hubraum vier PS. Er konnte 1,5 Tonnen tragen.