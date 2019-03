10 Jahre X-Bow Battle – Viel Neues

Viel Neues hat man bei 10 Jahre X-Bow Battle für Europas größte Rennserie zu vermelden. Der X-Bow Battle startet mit vielen Neuerungen in die Jubiläumssaison.

„Die X-Bow Battle ist heute genauso eine Rennserie für Einsteiger und Amateure wie für arrivierte Gentleman-Racer. Die Newcomer sind in der Rookies Challenge perfekt aufgehoben. Dort muss man sich nicht einmal Anzug oder Helm selbst kaufen, man kann alles bei KTM ausleihen. Für alle, die ein eigenes Auto möchten, oder die bereits Motorsport-Erfahrung haben, gibt es die Elite- und die GT4-Klassen. Offenes Fahrzeug, oder mit Dach, was einem lieber ist. Ich persönlich finde das offene Auto nach wie vor am schärfsten“, so Georg Silbermayr, Veranstalter der „Battle“.

Rookies Challenge 2019

Der Clou: Die Starter brauchen sich um fast nichts selbst zu kümmern, sie kommen in den Genuss eines „Arrive and Drive“ Packages. Entweder die ganze Saison, oder „nur“ für einzelne Rennen. Alles zum Fixpreis, auf Wunsch mit inkludierter Versicherung. Besonders wichtig: Jedes Exemplar der insgesamt 20 KTM X-Bow R Rennfahrzeuge gleicht dem anderen bis ins kleinste Detail.

Es sind keine Änderungen am Set-Up erlaubt. Das wird durch KTM Werksfahrer Reinhard Kofler vorgegeben. Der Fokus liegt somit ausschließlich auf der Leistung der Pilotinnen und Piloten. Die haben dank 300 PS bei rund 830 Kilogramm Leergewicht einiges zu tun. Durch die Mittelmotor-Auslegung und den Heckantrieb ist das Auto äußerst agil und ähnlich einem Kart zu fahren. Das Beste zum Schluss: Die komplette Saison kostet 44.800 Euro.

DMV-GTC, 24HSeries, Histo-Cup & Blancpain Sprint Series

Alles neu in 2019. „Man muss nicht alles neu machen, aber man kann vieles kontinuierlich verbessern“, so Georg Silbermayr, der die X-Bow Battle mit einigen Neuerungen attraktivieren wird. „Wir haben uns entschlossen, in Zukunft mit anderen Rennserien zusammenzuarbeiten. Wir bekommen eine optimale Auslastung der gebuchten Rennstrecke. Wir erhöhen das Zuschauerinteresse vor Ort.

Außerdem können wir erstmals von jedem Rennen einen Livestream zur Verfügung stellen. Das Videomaterial steht darüber hinaus natürlich auch noch für die weitere Verbreitung zur Verfügung. Interessant ist das besonders für Sponsoren und Partner der Serie beziehungsweise der Teams. Last but not least bringen wir – bei so attraktiven Serien wie der DMV-GTC, der 24HSeries oder der Blancpain Sprint Series – unsere jungen Piloten aus der Rookies Challenge in die ‚Auslage‘. Insgesamt ein wichtiger Schritt in Richtung noch größere Attraktivität gelingt.“

Durch die Veränderungen gibt es in der Saison 2019 fünf Rennwochenenden mit jeweils zumindest sechs Rennen. Zwei Mal „Rookies Challenge“, zwei Mal „Elite“ und zwei Mal „GT4“. Bei ausgewählten Events gibt’s zudem noch ein „Endurance“ Rennen über die Dauer von rund einer Stunde.

