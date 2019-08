100.000er Jaguar aus Graz

Magna Steyr in Graz feiert ein Produktions-Jubiläum – 100.000er Jaguar aus Graz. Das Jubiläumsfahrzeug, ein I-PACE, geht an einen USA-Kunden. Mit diesem Fahrzeug feierten die Belegschaft von Magna Steyr und die in Graz basierten Jaguar Land Rover-Ingenieure einen ersten großen Meilenstein ihrer Produktions-Partnerschaft.

Im September 2017 startete man in Graz mit dem ersten Kompakt-SUV, dem E-PACE. Im April 2018 folgte der Produktionsstart des Jaguar I-PACE. Dafür erweiterte das Magna Steyr-Werk eigens um eine neue Karosseriebau-Halle. Das ermöglichte die Leichtbau-Aluminium-Architektur des I-PACE getrennt von klassischem Stahl-Rohbau zu fertigen. Die Leichtbau-Architektur spart gegenüber Mitbewerber-Modellen bis zu 400 kg Gewicht ein.

Besonderheit bei Magna Steyr in Graz: die flexible Endmontage von E-PACE und I-PACE auf einem Band. Von Graz aus liefert Magna Jaguar E-PACE und I-PACE in alle Welt, mit Ausnahme Chinas. Dort wird der E-PACE auch in einem Joint Venture mit Chery Automobile gefertigt.

