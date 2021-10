111 Jahre Alfa Romeo, 66 Jahre Partnerschaft mit Vogl + Co

Der traditionsreiche Automobilhersteller blickt dieser Tage auf 111 Jahre Alfa Romeo zurück und – mit Österreichbezug – auf 66 Jahre Partnerschaft mit Vogl + Co. Grund genug für eine Sonderausstellung auf der Grazer Herbstmesse. Vogl + Co ist übrigens größter Alfa Romeo-Händler Österreichs. Nun freut man sich auf frischen Fahrtwind mit der im Jänner 2021 gegründeten Holding Stellantis.

Seit 1955

Viele Alfa-Modelle sind seit 1955 durch die Schauräume von Vogl + Co gerollt.

Damals übernahmen Oskar und Margarethe Vogl die Hauptvertretung für die Steiermark und das südliche Burgenland. Sie legten so einen maßgeblichen Baustein für die Erfolgsgeschichte des Grazer Familienunternehmens. Mit dem Ausbau der regionalen Geschäftsstellen wuchsen auch die Alfa Romeo-Ausstellungsflächen. Heute vertreibt Vogl + Co in sieben seiner Betriebe alle am Markt befindlichen Alfa Romeo-Modelle.

Tonale Concept

Die sind aktuell zwar auf Giulia und Stelvio beschränkt. Doch erwartet mit Freude den neuen Tonale Concept. Der will mit sportlich dynamischen Design und weiterentwickelter Alfa Romeo Fahrdynamikregelung D.N.A. das Optimum aus dem Hybrid-Antrieb herausholen. Er soll ab dem zweiten Quartal 2022 die Positionierung im Premiumsegment sichern. Das Potenzial dazu hat er allemal. Denn mit drei Zutaten hat sich Alfa Romeo über die Jahrzehnte seinen Kultstatus geschaffen. Mit Performance, Stil und Leidenschaft. Kaum eine andere Marke emotionalisiert so sehr wie Alfa Romeo. Kaum eine andere Marke hat Fahrer, die sich stolz nach ihrem Auto „Alfisti“ nennen. Und eine Markentreue an den Tag legen, die seinesgleichen sucht.

Auf der heurigen Herbstmesse sind zahlreiche Gustostücke aus der Alfa-Historie bis zur Jetztzeit zu sehen. Darunter wahre Klassiker und eines der weltweit auf 500 Stück limitierten Sondermodelle „Giulia GTAm“. Vogl + Co ist vor Ort oder berät in seinen Schauräumen in Graz Zentrum, Feldbach, Kapfenberg, Leibnitz, Liezen, Weiz und Oberwart (Bgld).

