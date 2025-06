115 Jahre Alfa Romeo – 300 Markenclubs feiern

115 Jahre Alfa Romeo – 300 Markenclubs feiern – Rund 1300 Besucher, darunter zahlreiche Vertreter der weltweit etwa 300 offiziellen Markenclubs, und mehr als 350 Fahrzeuge nahmen an der Veranstaltung zum 115. Geburtstag von Alfa Romeo teil.

Das Programm am Werksmusuem in der Nähe von Mailand umfasste unter anderem einen Lehrgang zu Oldtimer-Rallyes, bei dem die anschließend in der Praxis auf der Teststrecke des Museo Storico Alfa Romeo beispielsweise lernten, wie Gleichmäßigkeits- oder Sollzeitprüfungen funktionieren. Dort bildeten 115 historische Fahrzeuge auch die die Buchstaben- und Zahlenkombination „AR115“.

Unter dem Motto „115 Jahre Alfa Romeo“ wurde auch die Vortragsreihe „Backstage Alfa Romeo“ fortgesetzt, die jeden Monat ein anderes Thema anhand von Dokumenten aus dem Archiv der Marke sowie den Erzählungen von Experten behandelt. Eine Parade mit modernen Giulia GTA ehrte die historische Giulia Sprint GTA, die dieses Jahr ihren 60. Geburtstag feiert