123-Transporter: 50 neue Sharing-Vans für Wien

Das Transporter-Sharing Start-up 123-Transporter stockt sein Angebot massiv auf und erweitert seine Flotte um 50 Sharing-Vans für Wien. Die kann man rund um die Uhr vollständig digital ausleihen. Dieses Angebot stellt eine Alternative für die Beförderung größerer und sperriger Gegenstände dar. Etwa im Rahmen eines Umzugs oder beim Einkaufen. Dabei kooperiert 123-Transporter mit Europas größtem Parkraumbewirtschafter APCOA PARKING. Die Leih-Transporter sind vorerst auf fünf Freiflächenstellplätzen stationiert, wobei man Augenmerk auf eine möglichst gute Öffi-Anbindung gelegt hat.

Fünf neue City-Standorte

Von der Leopoldstadt über Neubau und Favoriten bis Hietzing und Heiligenstadt Die neuen Standorte befinden sich alle an strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkten, die eine rasche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich machen. Der Standort in Hietzing liegt etwa direkt an der U4-Station Schönbrunn. Dabei setzt 123-Transporter auf sein bewährtes stationsbasiertes System (im Gegensatz zu „free-floating“). Alle Fahrten werden auf Freiflächenstellplätzen von APCOA PARKING gestartet, wo die Vans am Ende auch wieder abzustellen sind.

An innerstädtische Verhältnisse angepasst

Bei der Zusammenstellung der Van-Flotte für die neuen Standorte hat 123-Transporter besonders darauf geachtet, dass diese mit den innerstädtischen Gegebenheiten kompatibel sind. Wie oftmals enge Gassen, viele parkende Autos und reger Verkehr. Das soll die Fahrten mit den Sharing-Transportern nicht nur flexibel, sondern auch so sicher wie möglich machen. „Wir bieten mit unserem Van-Sharing eine flexible Lösung und tragen damit auch zu einem modernen Verkehrskonzept bei“, so Matthias Pajek, Co-Gründer und Geschäftsführer von 123-Transporter.

Die Transporter kann man ab 45 Euro pro Tag bequem online buchen. Es gibt keine Kilometerbeschränkung und alle Vans haben eine Autobahn-Vignette. Da die Abwicklung des Ausleihens vollkommen digital erfolgt, stehen die Fahrzeuge zu jeder Tages- und Nachtzeit, sieben Tage die Woche, zur Verfügung.

