125 Jahre Fiat – Zum Jubiläum seltene Modelle

Mit gleich drei Ausstellungen feiert Fiat in Turin das 125-jährige Markenbestehen. Das Museo Nazionale dell’Automobile erzählt mit „125 volte FIAT – La modernitá attraverso l’imaginario FIAT“ die Geschichte der 1899 gegründeten Fabbrica Italiana Automobili Torino – kurz Fiat – im Kontext der Industrieentwicklung im 20. Jahrhundert. Die Präsentation „125-mal Fiat – Die Moderne in der Fantasie von Fiat“ (so die Übersetzung) läuft noch bis zum 4. Mai 2025. Der Heritage Hub widmet sich unter dem Motto „Insolite e Sorprendenti FIAT” parallel den weniger bekannten und einigen überraschenden Modellen aus der Historie. Und das Centro Storico von Fiat zeigt bislang unveröffentlichte Dokumente aus den Archiven.

Das Nationale Automuseum in Turin erläutert mit der Ausstellung die tiefe Verbindung zwischen Fiat und der kulturellen, industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Das Unternehmen stand im 20. Jahrhundert an der Spitze der industriellen Revolution in Italien. Exponate unter anderem aus den Bereichen Kunst, Kino und Design unterstreichen den Einfluss des Automobilherstellers auf die italienische Moderne. Zu sehen sind unter anderem neun legendäre Fahrzeuge, darunter ein 508 Balilla von 1932, ein 1936er 500 A Topolino und der Panda von 1982. Eine große Auswahl an Kunstwerken, Erinnerungsstücken, Archivdokumenten sowie Grafiken, Fotos und Videos begleitet die ausgestellten Fahrzeuge. Darüber hinaus nehmen in Zusammenarbeit mit der Universität Turin organisierte Podiumsdiskussionen die Themen der Ausstellung auf.

Heritage Hub Turin

Parallel zum Automuseum zeigt der Heritage Hub in Turin eine Sonderausstellung mit weniger bekannten Fahrzeugen von Fiat. Die Präsentation zeichnet die technische und stilistische Entwicklung der Marke nach. Zu den Exponaten zählen der Fiat 520 aus den 1920er Jahren und das Konzeptfahrzeug Scia von 1993 sowie das 1995 entstandene elektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug Vanzic. Der 500 Giardiniera Legno, der 600 Multipla und der Panda Militare Steyr Puch stehen für funktionale Fahrzeuge sowohl im zivilen als auch im kommerziellen und militärischen Einsatz. Zu den besonderen Ausstellungsstücken gehören auch der sportliche Uno Turbo Trofeo, der Panda Jolly und der Fiat 500 Barbie Edition sowie der exklusive Qubo Spiaggina. Die Ausstellung „Unerwartete und überraschende Fiat” ist freitags, samstags und sonntags ausschließlich im Rahmen von Führungen geöffnet. Reservierungen sind auf der Internetseite des Heritage Hub möglich.

Einen weiteren Aspekt greift das Centro Storico Fiat auf. Das Turiner Dokumentationszentrum der Marke zeigt unveröffentlichtes Material aus seinen Archiven, die zusammen mit dem Institut für Erbe und Arbeitskultur der Wirtschaft und des Sozialrechts ausgewählt wurden

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp