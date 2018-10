2. Titel für das Enduro-Urgestein Werner Müller

Derzeit gastiert das Werner Müller Racing Team noch in Ribnik in Kroatien, wo heute das Finale der Slowenischen Cross Country Serie stattfand. Der Enduro-Löwe Werner Müller konnte damit nach dem Slowenischer Motocross Tosidos Cup-Meistertitel auch den SCC-Meistertitel, mit Punktemaximum einfahren und feiert damit seinen zweiten Titel der heurigen Saison.

Auch Roland Korak bringt einen Titel heim

Auch sehr zufrieden ist Roland Korak, der heute den dritten Platz eingefahren hat damit aber als Gesamt-Zweiter platziert wurde und so auch einen Vizemeistertitel fürs Werner Müller Racing Team mit nach Hause bringt. Walter Sterchi wurde heute 11.

Souveräner, dritter Platz in der vorigen Woche

Bereits vorige Woche konnte Daniel Pusar mit einer souveränen Saison-Leistung auch einen Dritten Gesamtplatz für das WMRT einfahren, nämlich in der Austrian Cross Country (ACC), wo am vergangenen Wochenende das Finale in Mattighofen mit einem 8. Platz in der Tageswertung beendete.

Eine erfolgreiche Saison

Das gesamte WMRT freut sich über eine äußerst erfolgreiche Saison und freut sich vor allem darüber, dass die „alte Garde“ nach den unfallbedingten Ausfällen der Jungspunde Adrian Müller und Daniel Wieser trotzdem die Ehre des Teams aufrecht halten konnten. Das Team möchte sich in diesem Zuge auch bei allen Sponsoren für die Unterstützung über die ganze Saison bedanken.

Foto-Credits: Werner Müller Racing Team

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp