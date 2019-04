2022 kommt elektrischer Infiniti

Nissans Premiumableger Infiniti kommt 2022 mit elektrischem Infiniti. Das erste Elektroauto der Marke. Wie das Magazin ET Auto berichtet, basiert das erste Elektromodell auf einem Sportlimousinen-Konzept. Jenes, das Infiniti auf der Auto Shanghai der Öffentlichkeit präsentiert. Das Design orientiert sich auch an der Konzeptstudie des Q Inspiration. Ab 2021 soll das zukünftige Elektromodell in China vom Band laufen. „China hat weltweit das größte Wachstumspotenzial für Elektrofahrzeuge, besonders im Premiumsegment“, so der Infiniti-Vorsitzende Christian Meunier.

Der Schritt ist Teil von Infinitis Strategie, ab dem Jahr 2025 nur elektrifizierte Fahrzeuge zu verkaufen. Jene die Infiniti im Jänner 2019 vorgestellt hat. Im Oktober 2018 hatte Nissan erklärt, bis 2022 insgesamt 40 neue Modelle in China auf den Markt bringen zu wollen. Darunter fünf Modelle von Infiniti.

