22. Internationles Rupert Hollaus Rennen 2025

22. Internationles Rupert Hollaus Rennen 2025 – Am 26. und 27. Juli sorgen Weltmeister Carlos Lavado, Eisspeedway-Ass Franky Zorn, TT-Sieger Horst Saiger und über 400 Motorrad Enthusiasten aus neun Nationen beim „22. Internationalen Rupert Hollaus Rennen/Racing Days“ für eine sensationelle Zeitreise durch die Geschichte des Mototorrad-Rennsports.

Über 100 Jahre alte Vintage-Motorräder, geschichtsträchtige Rennmaschinen – Schwerpunkt 1970 – 1990, Youngtimer sowie leistungsstarke und moderne

Supersport & Superbike lassen Besucherherzen höherschlagen. Die Seitenwagengespanne faszinieren durch ihre akrobatischen Kurventechniken,

die Sidecar Trophy bestreitet Speedrennen für ihre Meisterschaft. Bei den „Paraden der Legenden“ und in der Ausstellung „historische Rennmotorräder“ werden wertvolle Schmuckstücke der Renngeschichte präsentiert.

Besucher haben mit einer gültigen Eintrittskarte Zutritt zu Fahrerlager, Pitlane und Ausstellungsbox. Gewertet werden 14 Klassen – von Vintage, über Youngtimer, Superbike, Supersport, bis zu Seitenwagen in den Gruppen „Speed“ und „Gleichmäßigkeit“. Designte, handgemachte Trophäen und Lorbeerkranz erwarten die Sieger, die zahlreichen Rennfahrerinnen werden mit Damenpreise geehrt.

Der aus Caracas stammende Rennfahrer Carlos Lavado begann seine Rennkarriere aufgrund der Bewunderung für seinen Landsmann Johnny

Cecotto – GP350-Weltmeister 1975. Lavado, bekannt durch seinen waghalsigen „Vollgas-Fahrstil“, wurde 1983 und 1986 Weltmeister in der 250ccm-Klasse auf Yamaha TZ 250 S und YZR 250. Der heute 69-Jährige feierte seinen ersten WM-Sieg 1979 in der 350 ccm Klasse. In 15 Grand Prix-Saisonen nahm er bei 137

Starts bei der Motorrad-WM teil, es gelangen ihm 19 Siege, 42 Podiumsplätze sowie 13 schnellste Rennrunden. Der feurige Südamerikaner lebt heute in Italien – Sant’Agata sul Santerno – und fährt noch Classic-Rennen auf seiner Yamaha. Mehr Infos unter www.racingdays.at