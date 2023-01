24h Dubai – KTM X-Bow GTX Rundstreckenauftakt

Die 24h Dubai sind der Rundstreckenauftakt für die KTM X-Bow GTX. Sechs Flugstunden von Österreich entfernt startet die Rundenstrecken-Abteilung von 13.-15. Jänner in das Motorsport Jahr 2023.

Über 80 Teams nehmen auf dem „Dubai Autodrome“ die traditionellen „Hankook 24h Dubai“ in Angriff. Ein „Mini Le Mans“, mit großen Starterzahlen und abwechslungsreichem Starterfeld. Seit vielen Jahren einen Fixpunkt in der Welt der Langstrecken-Rennen.

Mit von der Partie das steirische Team razoon-more than racing rund um Dominik Olbert. Als Einsatzfahrzeug steht der spektakuläre KTM X-Bow parat. Mit etwas über 1.000 Kilogramm und über 500 PS Leistung, damit in der GTX-Klasse absoluter Klassensieg-Anwärter mit Potenzial, den einen oder anderen Starter der Spitzenklasse „GT3“ zu ärgern. In der auch Asse wie der österreichische Porsche-Werkspilot Klaus Bachler am Start stehen.

Als Piloten des Team razoon-more than racing fungieren Daniel Drexel, Ernst Kirchmayr, Kris Rosenberger, Gerhart Trenker & Leo Pichler. Aus Salzburg kommt Daniel Drexel, schneller Nachwuchsmann, der in der letzten Saison mehrere Podiumserfolge im deutschen Gran Turismo Cup Race einfahren konnte. Aus Oberösterreich Ernst Kirchmayr, Grandseigneur der internationalen Markenpokalszene, 2022 Gesamtsieger des 6 H Rennens Abu Dhabi. Die Steiermark vertritt Kris Rosenberger, Rallye-Legende und KTM X-Bow GT2 Pilot. Aus Niederösterreich Gerhard Trenker, als „BOB BAU“ Urgestein der KTM X-Bow Rennszene und mehrfacher X-Bow Battle Champion.

Last but not least, der steirische Youngster Leo Pichler, 2022 Laufsieger in der ADAC GT4 Germany,der wohl härtesten GT4-Rennserie der Welt. Definitiv einer der allerschnellsten österreichischen Nachwuchs-Piloten. Der Rundstreckenauftakt bei den 24h Dubai bringt somit eine starke Phalanx an KTM X-Bow GTX.

Unter https://livetiming.getraceresults.com/24hseries gibt’s Livetiming von allen Sessions und unter https://www.youtube.com/@24HSeries wird das gesamte 24-Stunden-Rennen live gestreamt.

