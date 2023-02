24h Nürburgring: Abt mit Lamborghini

Abt Sportsline stellt sich bei den legendären 24h Nürburgring mit Lamborghini einer der größten motorsportlichen Herausforderungen überhaupt. Vom 18. bis 21. Mai geht die Mannschaft mit einem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 an den Start. Es ist der Auftakt einer neuen motorsportlichen Partnerschaft mit der italienischen Sportwagen-Marke. Sie ist langfristig angelegt. Auch das Veredelungs-Portfolio von Abt erweitert sich 2023 mit Angeboten für den spektakulären Urus um die Marke Lamborghini.

„Wir haben auf der Nordschleife in den vergangenen zwei Jahrzehnten schon viele emotionale Momente erlebt und wollen jetzt zusammen mit Lamborghini ein neues Kapitel starten. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen“, so Thomas Biermaier, Abt-CEO. Das Programm umfasst Testfahrten sowie die Teilnahme an zwei Läufen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) vor dem 24h-Rennen. Mit der Option auf weitere Rennen zur Vorbereitung auf die Saison 2024.

Abt – Tradition am Nürburgring

Für Abt ist es der zehnte Auftritt bei dem Langstreckenklassiker. Das Debüt war 1999 mit einem mit Erdgas angetriebenen Audi A4 quattro. Es folgten Einsätze mit dem Abt-Audi TT-R aus der DTM, dem Audi R8 LMS sowie dem Bentley Continental GT3. Bestes Ergebnis waren zwei zweite Plätze bei den Ausgaben der Jahre 2003 und 2009. Zuletzt war ABT 2017 auf der Nordschleife des Nürburgrings am Start.

Abt – Veredelung für den Lamborghini Urus

Der Urus ist der erste und einzige Lamborghini, der bislang mit einer Abt Power Leistungssteigerung verfügbar ist. In der zweiten Jahreshälfte 2023 wird das schnelle SUV erneut zum Pionier. Und als erster Vertreter der italienischen Sportwagenschmiede zum Abt-Komplettfahrzeug.

Sein markantestes Feature: das exklusive Aeropaket. „Der Urus ist der Supersportwagen unter den SUVs. Mit unserem Carbon-Aeropaket verleihen wir Front, Flanken und Heck noch mehr Speed und Dramatik“, ist Hans-Jürgen Abt überzeugt: „Wir haben zudem ein neues Design für den perfekten Schmiedefelgensatz für das Fahrzeug gefunden – lassen Sie sich überraschen.“

Motorseitig dürfen sich die Kunden auf deutlich mehr Abt Power als bisher freuen. Die nochmals überarbeitete Leistungssteigerung garantiert einen enormen Vorwärtsschub. Passend dazu gibt es ein Fahrwerks-Upgrade, sodass der Urus die neu hinzugewonnene Performance selbst auf kurvigem Terrain voll ausspielt. Ferner will Abt dem Innenraum einige neue sportlich-luxuriöse Akzente verleihen, um den Individualitätsfaktor auch im Cockpit zu steigern.

