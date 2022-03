30 Jahre Hyundai in Österreich

30 Jahre ist Hyundai in Österreich aktiv und man hat sich vom No-Name zum Game-Changer entwickelt. 1992 nahm die Hyundai Importgesellschaft den Vertrieb der Marke Hyundai in Österreich auf. Mit den rsten62 Händler-Partnern. 1994 errichtete man am Handelskai in Wien ein eigenes Importzentrum. 1997 wurde die Hyundai Import GmbH in die Konzernstruktur der Wolfgang Denzel AG eingegliedert.

1999 übersiedelte die Importzentrale in das Denzel Kundencenter Erdberg, das europaweit größten Mehrmarken- Autohaus. Seit 2005 schließlich hat die Hyundai Import GmbH ihren Sitz in 1230 Wien, Richard Strauss Str. 14.

Heute ist die Hyundai Import GesmbH ein unabhängiger Automobilimporteur mit einem landesweiten Händlernetz von 127 Vertragspartnern in ganz Österreich. Damit kann sie ein perfektes Service und beste Beratung beim Neu- und Gebrauchtwagenkauf und bei Mobilitätsleistungen gewährleisten. Das Import-Ersatzteillager in Wien 23 ist Garant für eine Versorgung mit lagernden Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden in ganz Österreich.

Einige Meilensteine

2010 feierte Hyundai 100.000 verkaufte Fahrzeuge in Österreich, 2011 folgte die Neupositionierung der Marke. Mit der neuen Philosophie „New Thinking, New Possibilities“ stellte Hyundai unter Beweis, dass die Marke vielen Mitbewerbern weit voraus ist. Hyundai bietet innovative, stylische, qualitativ hochwertige und komplett ausgestattete Fahrzeuge an. Die umweltfreundlich und sicher sind und dabei auch noch leistbar bleiben. Im selben Jahr erreichte Hyundai in Österreich einen Marktanteil von 5%.

Zum 20jährigen Jubiläum 2012 folgte ein Modellfeuerwerk. Die 2. Generation des i30, Österreichpremiere von i40 Limousine/Kombi, i20 Facelift, 3. Generation Santa Fe, i30 Kombi, Veloster Turbo und das Facelift des Genesis Coupés. Außerdem: Der i10 Click, das erste in Österreich online verkaufte Modell.

2012 eröffnete der Flagship Store in Wien. Und 2013 ist Hyundai mit 6,61% Marktanteil die Nr. 2 nach VW. 2014 kam das erste in Serie gefertigte Wasserstoff-Elektrofahrzeug, der ix35 Fuel Cell. Damit startete bei Hyundai in Österreich das Zeitalter der alternativen Antriebe.

Mit dem Kona Elektro brachte Hyundai 2018 das erste E-SUV auf den Markt. Und das zweite in Serie produzierte Wasserstoff-Elektrofahrzeugs, den Nexo. Anfang 2020 folgte mit „Click2Buy“ das Online Fahrzeuge kaufen rund um die Uhr.

Ein echter Game-Changer ist der Hyundai Ioniq 5. Das erste Hyundai-Modell auf einer von Hyundai entwickelten BEV-Plattform. Er bringt dank der 800V-Technologie ultraschnelles Laden in ein Elektro-Volumensmodell.

Jubiläum mit starken Angeboten

Hyundai begleitet sein Jubiläum 30 Jahre Hyundai in Österreich natürlich auch mit starken Aktionen und Sondermodellen. Mit flexibel kombinierbaren Angebotselementen, bestehend aus Hyundai Bonus, Eintauschbonus, Finanzierungs- und Versicherungsbonus profitieren Kunden im Rahmen des 30 Jahr Jubiläums von bis zu € 6.000,– Preisvorteil.

Außerdem bietet Hyundai Jubiläums-Sondermodelle mit umfangreicher Sonderausstattung und einer sehr ansprechender preislicher Positionierung. Sie verfügen auch über die Hyundai Fünf-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Begleitet werden die attraktiven Angebote von einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne unter dem Motto „Ein Jubiläum zum Jubeln.“

Danke

„Hyundai hat in den letzten drei Jahrzehnten in Österreich in atemberaubender Geschwindigkeit den Wandel von einer No-Name Marke hin zu einem echten Mobilitäts-Gamechanger gemacht. Mehr als 330.000 Hyundai Kunden haben in den letzten 30 Jahren uns und unseren Produkten das Vertrauen geschenkt. Dafür möchten wir Danke sagen,“ so Mag. Roland Punzengruber, GFder Hyundai Import Gesellschaft m.b.H.

