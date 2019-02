30 Jahre Mazda MX-5 – Sondermodell in Genf

Bereits 30 Jahre gibt es den Mazda MX-5. Das feiert Mazda mit einem Sondermodell in Genf. Beim Genfer Automobilsalon wird das Sondermodell „30th Anniversary“ zu sehen sein. Die neue Sonderlackierung Racing Orange soll an das Anbrechen eines neuen Tages erinnern.

Limitierte Ausgabe

Der Mazda MX-5 30th Anniversary ist weltweit auf 3.000 Fahrzeuge limitiert. Das Editionsmodell ist mit dem 135 kW/184 PS 2,0-Liter-Motor und Sechsgang-Schaltgetriebe erhältlich. Wählen kann man zwischen klassischem Soft-Top und der Targa-Version MX-5 RF. Die Fahrzeuge sind ab Sommer verfügbar.

Extras

Außerdem verfügt die 30th-Anniversary-Edition über geschmiedete 17-Zoll-Alu-Schmiederäder von Rays. Ein spezielles Emblem mit der Seriennummer bestätigt die Exklusivität des jeweiligen Editionsmodells. Das Racing Orange findet sich auch an den Bremssätteln sowie an den Recaro-Sitzen. Ebenso an der Türverkleidung, dem Armaturenvorbau und dem Schalthebel. Ein Bose-Soundsystem mit Audiopilot-Technologie, Smartphone-Integration und Bilstein-Sportstoßdämpfer sind auch mit an Bord.

