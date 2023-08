35 Jahre Freiheit auf Rädern

1988 debütierte der erste California auf der Basis des VW Bus T3 als Weltpremiere auf dem Caravan Salon. Exakt 35 Jahre und 260.000 gebaute Exemplare später präsentiert Volkswagen Nutzfahrzeuge erneut eine Weltpremiere auf dem größten Branchentreff in Düsseldorf- den California Concept. Ein Ausblick auf die Zukunft der Baureihe. Die Serienversion soll ab 2024 im deutschen VWN-Werk Hannover gebaut werden.

Der California Concept basiert auf der Basis des langen Multifans und bietet erstmals die Vorteile der Plug-in-Hybrid-Technologie für noch mehr Flexibilität und mehr Komfort. Er ist zum einen leistungsstark, sparsam und steht mit seiner rein elektrischen Reichweite für eine zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste Mobilität. Zum anderen bietet seine Langstreckentauglichkeit, Sicherheit abseits der zentralen Routen. So erfreuen sich am Hybridantrieb schließlich nicht nur die Nachbarn auf dem Stellplatz, wenn man nahezu lautlos an ihnen vorbeigleitet. Ein California ist mehr als ein Campervan, er ist eine automobile Lebenseinstellung. Über vier Generationen wurden bislang mehr als 260.000 Exemplare dieses kompakten Reisemobils verkauft. Sie alle verbindet ein wichtiges Detail: das Aufstelldach, ein Zelt in fast zwei Metern Höhe.

Mit dem neuen Concept wird Volkswagen Nutzfahrzeuge für alle Besucher des Düsseldorfer Caravan Salons (25.08–03.09.2023) einen Ausblick in die Zukunft des Reisemobils öffnen.

