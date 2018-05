37. GTI Treffen 2018: Back to the roots

Es gab Jahre, da wirkte das GTI-Treffen am Wörthersee wie eine Hausmesse des Volkwagen-Konzerns. Kaum eine der vielen Marken fehlte, alle Anwesenden profilierten sich mit Messebau. Heuer ist das anders!

Ein Messestand mit Bühne gibts heuer nur für die Marke VW

Die anderen Marken sind in den Hintergrund getreten. Und das ist offenbar gut so; denn so hat das 37. GTI-Treffen wieder mehr von den ersten seiner Art, bei denen sich Gleichgesinnte trafen fürs Fachsimpeln und Feiern. Natürlich gab es wieder einiges zu sehen, wie die folgenden Bilder beweisen:

Foto-Credits: automedienportal