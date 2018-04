Fahren und Laden zugleich – Forscher wollen es möglich machen

Spezielle Bodenplatten sollen Tankstopps bei E-Autos obsolet machen.

Die aktuell auf dem Markt erhältlichen Elektroautos haben eine Reichweite zwischen 160 und 400 Kilometer. Danach geht es für einige Zeit an die Steckdose. Im besten Fall eine dreiviertel Stunde, im schlechtesten Fall einige Stunden. Forscher der University of Colorado „Colorado.edu“ haben in einer Machbarkeitsstudie nun gezeigt, wie man Autos mittels spezieller Straßenplatten während der Fahrt mit Energie versorgen kann. So wären schier endlose Distanzen ohne Ladestopp möglich.

Die Kosten sind deutlich geringer

Der Forscher Khurram Afridi und sein Team haben während der vergangenen zwei Jahre nach Wegen geforscht, Fahrzeuge während der Fahrt zu laden. Bei Handys und Tablets gibt es ja heute schon die Möglichkeit des kabellosen Ladens. Dabei wird Induktion als Träger der Energie benutzt. Hierbei ist aber die Herstellung sehr teuer. Deshalb war der Plan, elektrische Felder als Lademechanismus anzuwenden. Auf der Autobahn könnte man so eine eigene „Ladespur“ einrichten. Allerdings ist mehr Energie nötig, um ein fahrendes Auto mit Energie zu versorgen als ein Stationäres.

Deshalb wäre es laut den Forschern sinnvoller „Ladepads“ in einigen Metern Abstand zu installieren.

Je höher die Energie, umso mehr Abstand kann überwunden werden

Mittels einer erhöhung der elektrischen Frequenz konnten Afridi und sein Team den Abstand zwischen Bodenbelag und Auto überwinden. Zwölf Meter Abstand wurden mittels 1000 Watt überbrückt. Nun soll der Prototyp noch weiter entwickelt werden und praxistauglich werden. Mittel dafür kommen unter anderem vom US-Energieministerium.

Kurzfristig sieht das Team um Afridi vor allem bei Lagerrobotern oder Gabelstaplern Nutzen seiner Forschungen. Diese könnten sich beispielsweise in designierten Bereichen bewegen, in denen sie kabellos aufgeladen werden. Somit würden Ausfallzeiten durch stationäres Laden minimiert. Auch neuartige Beförderungssysteme wie das Projekt „Hyperloop One“ hyperloop-one.com“ könnten von der neuen Technologie profitieren.

Weitere Informationen:

Colorado.edu – Future electric cars could recharge wirelessly while you drive

(Titelbild: colorado.edu)