Volkswagen schickt den VW I.D. R Pikes Peak auf Rekordjagd

Volkswagen schickt den VW I.D. R Pikes Peak auf Rekordjagd. Die Wolfsburger werden mit einem vollelektrischen Rennwagen beim legendären Pikes-Peak-Bergrennen in Colorado Springs in den USA antreten. Ziel ist es, beim „Race to the Clouds“ am 24. Juni den bestehenden Rekord von 8:57,118 Minuten für Elektrofahrzeuge zu brechen. Der I.D. R Pikes Peak entwickelt 680 PS (500 kW) und 650 Newtonmeter Drehmoment. Das unter 1100 Kilogramm wiegende Auto sprintet in 2,25 Sekunden von null auf 100 km/h und ist damit schneller als ein Formel-1- oder Formel-E-Fahrzeug.

Der Volkswagen I.D. R Pikes Peak wird von zwei Elektromotoren angetrieben. Als Energiespeicher kommen – wie im Serienbau – Lithiumionen-Batterien zum Einsatz. Etwa 20 Prozent der benötigten elektrischen Energie werden während der 20 Kilometer langen Fahrt durch Rekuperation gewonnen. Fahrer wird der 39-jährige Franzose, Titelverteidiger und zweifache Le-Mans-Sieger Romain Dumas sein. I.D. ist der Markenname der geplanten Elektrobaureihen von VW. Das Pikes-Peak-Rennen startet in 2862 Metern Höhe und führt durch 156 Kurven auf den 4302 Meter hohen Gipfel.