Suzuki: 21,5% mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum

Suzuki steigerte im Wirtschaftsjahr 04/2017 bis 03/2018 seinen Umsatz um 24 Millionen Euro. 135,4 Millionen Euro Umsatz weist die erfolgreiche Wirtschaftsbilanz aus, eine plus von 21,5 %. Im Vorjahres-Vergleichszeitraum wurden ledeglich 111,4 Millionen erwirtschaftet.

Die Position wurde gestärkt

04.2017 bis 03.2018 wurden am österreichischen Markt 8756 Fahrzeuge verkauft. Dies entspricht einer Zunahme von 31 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt, waren es um 2071 Einheiten mehr, die gegenüber dem Vorjahr verkauft wurden.

Das Jahr 2018 begann ebenso gut



Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung der Verkaufszahlen nach der Registraturen-Statistik Jänner bis März 2018, so konnte in den ersten drei Monaten eine Zunahme von 32,59% gegenüber dem Vorjahres-Vergleichszeitraum verbucht werden. Österreichweit wurden von Jänner bis März 2018 2392 Suzukis verkauft. Das sind um 588 Automobile mehr als im Vorjahresvergleichszeitraum (1804 Einheiten).

Höhere Popularität

Gesteigerte Verkaufszahlen sind ein Indiz, dass die Autos am österreichischen Markt gefragt sind. Betrug der Marktanteil im Zeitraum Jänner bis März 2017 noch 2,04 Prozent, so steug er im Vergleichszeitraum 2018 auf 2,64 Prozent. Die Statistik Austria weißt sie als zweitbeste japanische Marke von sieben in Österreich aus.

Helmut Pletzer – Managing Director – zeigt sich zufrieden:“Die hervorragende wirtschaftliche Entwicklung von Suzuki Austria ist für uns alle eine große Freude. Es bestätigt den Innovationskurs von Suzuki Motor Corporation. Die Kleinwagen Starpalette aus dem Managementplan Suzuki Next 100 sind sehr gefragt. Beteiligt am Erfolgskurs sind vor allem unsere 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit unserem sehr gut funktionierenden österreichweiten Händlernetz.“

Foto Copyright: Suzuki