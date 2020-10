40 Jahre BMW R 1250 GS – Als Sonderedition mit vielen Neuerungen

Auch wenn die wenigsten Besitzer ihr Geländepotenzial wirklich ausnutzen, die BMW R 1250 GS ist – wie ihre Vorgängerinnen – das mit Abstand meistverkaufte Motorrad in Deutschland und die weltweit beliebteste Reiseenduro. Die Baureihe, die mit der R 80 G/S ihren Anfang nahm, wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Die Umstellung auf Euro 5 nimmt BMW daher gleich mit zum Anlass, die Modellpflege auch für die Geburstagsedition „40 Years GS“ zu nutzen. In der neuen schwarz-gelben Farbgebung erinnert sie an die lgendäre R 100 GS. Die Sonderausstattung „Style Rallye“ in den traditonellen Motorsportfarben der Marke erinnert an die Urahnin von 1980.

Neben der Euro-5-Umstellung bringen die R 1250 GS und der Adventure-Ableger weitere technische Neuerungen mit. So gibt es jetzt serienmäßig unter anderem einen „Eco“-Fahrmodus, Integral-ABS Pro und die Berganfahrhilfe sowie eine USB-A-Steckdose. Umfangreich ist nach wie vor die Auswahl an Sonderausstattungsmöglichkeiten, die ebenfalls technisch erweitert wurden. Dazu gehört zum Beispiel der Voll-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht. Hill-Start-Control Pro und Sitzheizung auch für den Sozous. Als Verkaufsstart wird seitens des Hersteller Ende 2020 genannt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp