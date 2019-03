45 Jahre VW Golf – Glückwunsch nach Golfsburg

45 Jahre VW Golf – Glückwunsch nach Golfsburg – das erfolgreichste europäische Auto – wird heute 45 Jahre alt. Am 29. März 1974 lief im Volkswagen-Werk Wolfsburg offiziell die Produktion an. An diesem Tag ahnte niemand bei Volkswagen, dass der Nachfolger des legendären Käfer einmal auf mehr als 35 Millionen Exemplare kommen würde.

Seit dem Produktionsstart vor 45 Jahren wurde rein rechnerisch an jedem Tag alle 41 Sekunden ohne Unterbrechung irgendwo auf der Welt ein neuer Golf bestellt – im Durchschnitt rund 780 000 Fahrzeuge pro Jahr. Der VW Golf I kam als Zwei- und Viertürer mit Heckklappe und 300 Litern Kofferraumvolumen zur Welt.

Es gab den Kompaktwagen zunächst als 140 km/h schnelle 1,1-Liter-Version mit 50 PS und mit 1,6 Litern Hubraum, 70 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Alternativ zur Vier-Gang-Schaltung gab es eine Drei-Stufen-Automatik.

