Mooncity Salzburg – Inspiration für neue Mobiltät

Für die junge Marke Moon war unter anderem diese Mondlandung Inspiration um Neuland im Bereich Mobilität zu betreten. So wie die Mondlandung den Aufbruch in eine neue Ära markierte, so markiert Moon den Aufbruch in das Zeitalter der E-Mobilität. Die Mission ist Elektromobilität in den Alltag zu bringen. Es dreht sich alles um Energiemanagement, von der Bereitstellung bis zur Speicherung und Nutzung von Energie. Moon ist der „enabler“ für die E-Mobilität und bietet Privat- und Firmenkunden individuelle Lösungen für den Einstieg in diese neue Ära. Von der Wallbox inklusive Heimspeicher und Photovoltaikanlage bis hin zur Schnellladestation deckt man als Systemanbieter mit ganzheitlichem Ansatz das gesamte Spektrum rund um die Elektromobilität ab.

Start ist Ende 2019

Diese Mission unterstreicht nun die geplante Mooncity, die noch dieses Jahr in der Salzburger Sterneckstraße eröffnet wird. Mit diesem Innovationszentrum für neue und elektrische Mobilität setzt die Porsche Holding einen weiteren Meilenstein in ihrer Konzerngeschichte und bildet damit die Grundlage für die Mitgestaltung der größten Transformation in der Geschichte des Automobils. Dr. Hans-Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg: „Die geplante Mooncity ist ein Leuchtturmprojekt unseres Unternehmens und eine Investition in die Zukunft. Gerade in einer Zeit der Transformation braucht es eine klare Strategie – und diese weist den Weg in Richtung Elektromobilität. Das Projekt veranschaulicht auf innovative Art und Weise unseren Weg und macht die Zukunft der Mobilität erlebbar.“ Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria und der Allmobil GmbH: „Die Mooncity ist für uns eine Herzensangelegenheit. Mit ihr wird der Aufbruch in eine neue Mobilitätsära sichtbar und interaktiv erlebbar.

Standort Salzburg

Auch für den Standort Sterneckstraße ist es ein Aufbruch in eine neue Zeit: Die Immobilie der Porsche Holding Salzburg diente unter anderem als Verkaufsstandort der Sportwagenmarke Porsche und zuletzt als Weltauto-Stützpunkt. Nun wird sich der Standort schrittweise zum Kompetenz- und Innovations-Campus für neue und elektrische Mobilität entwickeln. Die Marke MOON als Komplettanbieter von Ladeinfrastruktur und Energiemanagement wird hier ein Planungs- und Beratungszentrum betreiben.

Innovationszentrum und Erlebniswelt

Die MOONCITY als Innovationszentrum wird auch offen für breite Schichten der Bevölkerung sein. Leo Fellinger, Leitung MOONCITY: „Den Kern bildet eine faszinierende Erlebniswelt mit den Schwerpunkten Elektromobilität und Mobilitätsformen der Zukunft. Es entsteht ein publikumswirksames ‚Edutainment für alle‘, wo Aufklärungsarbeit für komplexe Mobilitätsthemen geleistet wird.“ Ein Beispiel ist der Verkehrskonfigurator für den Großraum Salzburg: Jede/r BürgerIn kann hier spielerisch Verkehrssituationen simulieren. Auch auf technischer Seite lässt die MOONCITY aufhorchen – es entsteht ein österreichweit agierendes Reparaturzentrum für Hochvolt-Technologie.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp