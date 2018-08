5 Piloten der Moto GP waren am Mittwoch in Graz – und wir waren live dabei

Ab Freitag werden die Zweirad-Heroes am Spielberg wieder ihre Bikes für den „Motorrad Grand Prix von Österreich“ starten. Bereits am Mittwoch gab es in Graz als Kick-Off „Rennaction“ der etwas anderen Art. Hautnah mit dabei waren hunderte Fans, die sich über Autogramme und Selfies freuen durften. Auch wir waren natürlich mit von der Partie.

Statt 300 km/h waren diesen Mittwoch 20 km/h Spitze angesagt

Während am Spielberg die Teams bereits für das Zweirad-Spektakel des Jahres Stellung bezogen haben, wechselten die Rennfahrer in der steirischen Hauptstadt vorübergehend von Gashebel auf das Gaspedal der „Grand-Prix-Bim“ – wie schon Ende Juni Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Im Rahmen der Aktion „Schloßberg grüßt Spielberg“ brachten die MotoGP-Piloten Jack Miller,

Danilo Petrucci, Takaaki Nakagami, Marcel Schrötter (Moto2) und Philipp Öttl (Moto3) sich selbst und die Fans in der Mur-Metropole für den diesjährigen Österreich Grand Prix auf Schiene. Nach der außerplanmäßigen Fahrt über die Herrengasse bis zum Hauptplatz standen die Fahrer beim Media Talk Rede und Antwort und natürlich auch hunderten Fans für Autogramme und Erinnerungsfotos zur Verfügung. Rennfeeling kam zudem in der Fanzone auf, wo die Besucher drei Rennmotorräder aus nächster Nähe bestaunen konnten.

Für Kurzentschlossene: An den Kassen gibt es Last Minute Tickets

Am Red Bull Ring kann man bereits das Kribbeln und die Vorfreude auf das Rennwochenende spüren. Last-Minute-Tickets sind ab Donnerstag an den Tageskassen vor Ort erhältlich. Öffnungszeiten: Donnerstag von 10:30 bis 18 Uhr; Freitag und Samstag von 8 bis 18 Uhr; Sonntag von 8 bis 14 Uhr. Alle Informationen zum Programm sowie zu den Tickets unter www.projektspielberg.com/motogp/tickets.

