5 Tipps, wenn das Getriebe hakt

Der Sommer ist vorbei und die kalten Tage kommen wieder. Gerade Besitzer von älteren Autos mit einem Schaltgetriebe bemerken nun, dass sich die Gänge im kalten Zustand oft schwer einlegen lassen. Ist dabei an der Kupplung und dem eigenen Schaltverhalten alles in Ordnung, so muss es nicht gleich einen Totalschaden des Getriebes bedeuten. Meist lässt sich das Problem recht kostengünstig beheben. Wir zeigen wie:

Das Schaltgestänge/die Schaltseile kontrollieren lassen

So einfach es klingt: Nicht immer ist das Getriebe selbst der Verursacher wenns beim Schalten kracht. Ist die Betätigung verstellt so werden die Befehle des Schalthebel nicht exakt weitergegeben. Dann pann es passieren, dass man den Gang nur mit Gefühl hineinbringt. Im schlimmsten Fall sogar gar nicht mehr.

Den Ölstand checken

Auch sehr häufig: Durch leichte Undichtigkeiten ist mit der Zeit zu wenig Öl im Getriebe. Die Folgen sind schweres Schalten und erhöhter Verschleiß.

Ein Additiv fürs Getriebeöl

Ein anderer Grund für das „Hakeln“ liegt meist am Verschleiß des Getriebes. Bevor man nun zum Ölwechsel schreitet, kann man es auch mit einem Additiv versuchen. Namhafte Schmierstoffhersteller haben so etwas im Programm. Einen Namen hat sich Liqui Moly gemacht. Vor allem da deren Additiv sogenannte Festschmierstoffe auf Graphit-Basis enthält, der Unebenheiten auf Metalloberflächen ausgleicht. Doch gerade bei älteren Fahrzeugen wäre die beste Wahl:

Ein Getriebeölwechsel

Auch wenn ein reines Schaltgetriebe keine Steuerung enthält – wie bei einer Automatik – so kann ein Wechsel des Öls Wunder bewirken. Mit der Zeit leidet gerade bei kühlen Temperaturen die Schaltbarkeit, da das alte Öl etwas zähflüssiger wird. Viele Hersteller reden zwar von einer Lebensdauerfüllung, doch meit zahlt sich ein Wechsel durchaus aus. Natürlich kann man auch hier ein Additiv zum Öl geben. Bei der Wahl des Öls sollte man auf die Herstellervorgaben achten, da man sich ansonsten einen Getriebeschaden einhandeln kann.

Wenn alles nichts hilft, hilft nur eines

Das Überholen. Dieses Wort lässt viele zurückschrecken, doch wenn es der Zeitwert noch erlaubt und man es bei einem freien Getriebespezialisten machen lässt, so kann sich diese Investition durchaus lohnen. Ein ganz neues Getriebe liegt meist außerhalb einer zeitwertgerechten Reparatur. Beim Überholen werden nur die Innereien getauscht und so der „Kilometerzähler“ wieder auf Null gesetzt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp