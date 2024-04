50 Jahre Golf – Reise durch die Golf History und Gewinnspiel

Der Golf wird 50! Im Jubiläumsjahr sucht die österreichische Volkswagen Website auf ihrem „Golf HUB“ nach den besten Golf Momenten, um die einzigartige Geschichte ihres beliebtesten Modells mit weiteren Kapiteln anzureichern. Teilnehmer haben die Chance, einen neuen Golf zu gewinnen. Für Kunden gibt es zum 50-jährigen Jubiläum des VW Golf so einiges rund um das Modell in Erfahrung zu bringen. Auf der Volkswagen Website findet sich der sogenannte Golf HUB, der die gesamte Golf Historie beleuchtet. Die Zeitreise spannt den Bogen beginnend mit dem Golf I aus 1974, bis hin zum aktuellen Golf VIII. Näheres unter www.vw.at/golf50

Der Golf ist das Herz der Marke Volkswagen, seit 1974 wurden weltweit mehr als 37 Millionen Fahrzeuge in acht Generationen verkauft. Seit 50 Jahren prägt der Golf das Straßenbild in Europa und natürlich auch in Österreich. Der Golf gab sogar einem Fahrzeug-Segment seinen Namen – die „Golf-Klasse“ steht für das A-Segment, die Kompaktklasse, und hat sich bis heute gehalten

Der Golf, Nachfolger des Käfer, ist bis heute ein perfekter Begleiter für den Alltag und verkörpert Vielseitigkeit, Funktionalität, Zuverlässigkeit, Qualität und Understatement. Über die Jahrzehnte hinweg erweiterten die Entwickler das Portfolio aktiv um weitere Varianten. Ob Golf GTI, Golf Cabriolet oder Golf Variant, ob Katalysator, Antiblockiersystem, Airbags, Tempomat, elektronische Assistenzsysteme oder Mild- und Plug-in-Hybridantriebe. Mit jeder neuen Modellgeneration zogen fortschrittliche Technologien, Sicherheitskonzepte und Komfortmerkmale in die Kompaktklasse ein.

Gesucht wird der schönste Golf Moment

Jeder Golf hat seine eigene Geschichte und genau diese wird von Volkswagen gesucht. Was war der prägendste, humorvollste, bewegendste oder elektrisierendste Golf Moment des Landes? Darüber entscheidet die rot-weiß-rote Volkswagen Gemeinschaft. Einfach das persönliche Golf Erlebnis in Worte fassen, den Aha-Moment hochladen auf www.vw.at/golfmoment und damit die Chance auf einen neuen Golf erhalten. Der Hauptgewinn wird unter allen Teilnehmern per Zufall verlost.

