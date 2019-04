50 Jahre im 60 Sekunden Zeitraffer

50 Jahre im 60 Sekunden Zeitraffer zeigt wieviel sich in den vergangenen 50 Jahren getan hat. So gesehen auch beim spanischen Automobilhersteller Seat nahe Barcelona.

Virtual Reality statt Bleistift und Spitzer

Moderne Design- und Entwicklungszentren sehen inzwischen ganz anders aus als noch in den 1960er- und 1970er-Jahren. Zirkel, Radierer und endlos lange Zeichentische mit Bergen von Entwurfszeichnungen sind längst Geschichte: Heute kommen Tablets, Virtual-Reality-Brillen und schwebende Projektionsflächen zum Einsatz. „Dank Virtual Reality können wir unsere Entwürfe heute zu 90Prozent validieren, ohne dafür entsprechende Fahrzeugteile anfertigen zu müssen“, erzählt Manel Garcés, der bei SEAT für Visualisierung und digitale Design-Prozesse zuständig ist.

2.400 statt nur fünf Fahrzeuge pro Tag

Als SEAT im Jahr 1950 sein erstes Werk in der Zona Franca in Barcelona eröffnete, wurden hier fünf Fahrzeuge pro Tag produziert. Heute verlassen täglich rund 2.400 Fahrzeuge das Werk in Martorell‒in nur drei Minuten rollen hier also so viele Fahrzeuge vom Band, wie früher an einem ganzen Tag gefertigt wurden! Durch diese Entwicklung konnte ganz Spanien motorisiert werden: Kamen in den 1950er-Jahren nämlich nur rund drei Autos auf 1.000 Einwohner, sind es heute schon rund 480. Mehr dazu im TV Beitrag…….

