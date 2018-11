50 Jahre Pappas in Ried/Hohenzell

Das Autohaus Pappas Ried/Hohenzell feiert 2018 einen runden Geburtstag und von Beginn an war Mercedes-Benz dabei! Seit 50 Jahren verkauft und serviciert die Innviertler Niederlassung Pkw, Transporter und Lkw, sowie Dienstleistungen der Premium-Marke mit dem Stern.

Wie alles begann

Der Autohändler Zelenka begann im Jahr 1966 den Bau eines neuen Betriebes, damals in der Eberschwangerstraße in Ried in der Nähe des Bahnhofes. Am 24. Mai 1968 wurde mit dem Mercedes-Benz Verkauf und Service gestartet. Im Jahr der Studentenrevolte und des Prager Frühlings präsentierte Mercedes-Benz unter anderem die Oberklasse-Limousine Strich-8er (W 114 und 115), dem Vorläufers der E-Klasse.

Vier Jahre später erfolgte die Übernahme

1972 übernahm die Familie Pappas die Firma Zelenka mit den Niederlassungen in Linz und Ried, als neuer Name fungierte AVAG (Automobilvertriebs AG). Mit der ersten Produktoffensive von Mercedes-Benz in den 90er Jahren und der positiven Wirtschaftsentwicklung im Innviertel, fiel 1995 die Entscheidung für einen Neubau außerhalb von Ried. Mit dem Bau des neuen Betrieb in Hohenzell, direkt an der vielbefahrenen B141 gelegen, wurde im März 2000 begonnen und am 4. Dezember desselben Jahres wurde bereits eröffnet. 2005 wurde die AVAG dann in Pappas umbenannt.

Stand heute



Derzeit beschäftigt Pappas Ried/Hohenzell 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jährlich 500 Fahrzeuge verkaufen und über 9.000 Werkstattdurchgängen erzielen. Das Angebotsportfolio umfasst sämtliche Kfz aus dem Daimler-Konzern, reicht also vom smart fortwo über den Fuso Canter bis zum erweiterten Kommunalangebot rund um den Unimog – und damit ist das Angebot vielfältiger als bei jeder anderen Automarke. Für Individual-Wünsche bietet Pappas Ried/Hohenzell u.a. spezielle behindertengerechte Umbaulösungen und nutzt gleichzeitig das Know-how von Pappas Österreich. Für Lackierarbeiten steht eine eigene Lackiererei bereit.

Bereit für die E-Mobilität

Vorbereitet ist das Unternehmen auch auf die Elektromobilität in Verkauf und Service. Mit den smart EQ Modellen sind die ersten Vorboten der neuen Elektrostrategie von Mercedes-Benz bereits am Markt. Zudem wurde vor kurzem die neue Mercedes-Benz Corporate Identity installiert.

„Ein herzliches Dankeschön auch an alle Kunden für ihre Treue und Loyalität, wir versprechen auch in Zukunft unser Bestes zu geben,“ so Felix Schmid.

Pappas Hohenzell ist ein Zweigbetrieb der Pappas Automobilvertriebs GmbH in Linz, mit Standorten in Linz, Ried, Regau, Gunskirchen und Amstetten.

