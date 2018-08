50 Kubik für 1000 Kilometer: In wenigen Tagen startet das erste Moped Rodeo

In 7 Tagen sowie 1000 Kilometer durch Norditalien und das mit maximal 50 Kubik. In wenigen Tagen startet das erste Moped Rodeo. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets auf der Webseite der Veranstalter.

Teilnehmen für einem guten Zweck

Jeder Teilnehmer wird bei der Anmeldung gebeten, im Zuge der Rallye mindestens 150 Euro an Spendengeldern aufzubringen. Das kann entweder für einen Charity-Partner des Veranstalters oder für ein eigenes Herzensprojekt genutzt werden. Hier wurden bereits tolle Projekte verwirklicht. Ein Beispiel wäre das Projekt „Gemeinsam für André„. Die beiden Teilnehmer Manuel Lackner und Michael Spiegl wollen Familie Rinofner eine schöne letzte Zeit mit ihrem Sohn André schenken. Andrés Mutter Nicole musste im Jänner 2018 erfahren, dass ihr Sohn an einem unheilbaren Gehirntumor erkrankt ist. Die beiden Biker sind nun auf der Suche nach Sponsoren und Unterstützern, die für jeden gefahrenen Kilometer einen bestimmten Betrag spenden möchten. Der Erlös geht zu 100 % an die Familie Rinofner.

Die beiden Organisatoren kommen aus der Steiermark

Denise Strohmaier und Andreas Brodtrager stehen hinter dieser Veranstaltung. Nach Ausbildungen im Eventmanagementbereich haben sie den Entschluss gefasst, ein eigenes Event zu organisieren. Für Andreas Brodtrager ist es nach dem bereits legendären „Pothole Rodeo“ (Balkan Fun Rallye mit über 600 Teilnehmern) bereits das zweite Projekt dieser Art.

Eckdaten des ersten Moped Rodeo

Start – Velden am Wörther See am 1.9.2018, 9.00 Uhr

Ziel – Velden am Wörthersee am 7.9.2018, 18.00 Uhr

Hubraumbeschränkung – 50ccm

Altersbeschränkung – Fahrer und Moped müssen mindestens 18 Jahre alt sein

Servicefahrzeug – ist nicht erlaubt

Mehr Infos unter www.moped-rodeo.com oder auf Facebook unter www.facebook.com/MopedRodeo/

Teilnehmerherkunft – Österreich, Deutschland, Schweiz

Foto-Credits: Oliver Wolf

