560PS: Noch mehr Power für die Giulia QV von DTE Systems

Der Tuner hebt mittels Box die Leistung auf 560PS sowie 675NM und bietet auch ein besseres Ansprechverhalten durch Gaspedal-Tuning. Obendrein kann man via Smartphone individuelle Einstellungen vornehmen.

50PS sowie 75NM mehr als im Serientrimm – durch PowerControl RX

Die Giulia QV von Alfa Romeo ist mit Serienleistung alles andere als schwach auf der Brust. Mit dem typischen Alfa-Gesicht und der durchgestylten Front hebt sich das Spitzenmodell im Straßenbild deutlich von anderen Herstellern ab. Mit soliden 510 PS und 600 Nm Drehmoment in der Serie gilt der italienische Viertürer zu den Vorzeigemodellen in seiner Klasse. In nur 3,9 Sekunden schießt sich das Schmuckstück von Alfa Romeo von 0 auf 100 km/h. Trotzdem ist das für den Tuner aus dem Rhuhrgebiet noch nicht genug. Die Tuning-Box PowerControl RX spendiert der Giulia +50 PS und +75 Nm on top. Die Leistungssteigerung erzeugt einen sportlichen Durchzug im Italiener – der Fahrer erlebt die verbesserte Performance durch das Motortuning auch hinter dem Lenkrad. So vermittelt der Sechszylinder-Biturbo kraftvolles und sicheres Fahren.

Das Tuning lässt sich via Smartphone individualisieren

Über die neue PowerControl App lässt sich das DTE-Tuning auch vom Cockpit aus steuern. Per einfachem Wischen über das Smartphone-Display bestimmt der Giulia-Fahrer sein persönliches Tuning-Set. Neben der Programmauswahl, dem Warm-Up-Timer und dem Beschleunigungssensor sind die Sport-Instrumente ein weiteres Highlight der neuen Tuning-App. Damit bekommt der Alfa-Fahrer in Echtzeit die aktuellen Leistungsdaten auf das Smartphone übertragen und hat dadurch über die gesamte Fahrzeit die volle Kontrolle über das Tuning.

Das Ansprechverhalten kann auch verbessert werden: Mit der Pedalbox

Damit die italienische PS-Maschine auch an der Ampel oder beim Überholen sich von der stärksten Seite zeigt, gibts zusätzlich das Gaspedal-Tuning von DTE Systems. Mit wenigen Handgriffen ist die PedalBox verbaut.

Das Ergebnis: Um bis zu +10% verbessert die PedalBox die Beschleunigung im Alfa Romeo Giulia. Auch beim Gaspedal-Tuning hat der Fahrer die Wahl zwischen verschiedenen Programmen: City, Sport und Sport-Plus. Über die Plus- und Minus-Tasten können diese nach Belieben feinjustiert werden.

Das Tuning ist ab sofort im Fachhandel oder online unter www.chiptuning.com erhältlich.

Über DTE Systems

DTE Systems ist marktführender Hersteller von Tuning-Produkten in Deutschland. Bereits seit 1996 entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen mit Sitz in Recklinghausen leistungsstarke Zusatzsteuergeräte für PKW, LKW und Traktoren.

DTE Systems ist Mitglied im Verband Deutscher Automobiltuner und wird vom TÜV Austria zertifiziert. Daher gibt es die Leistungssteigerung mit einer umfassenden Motorgarantie. Die Leistungssteigerung und das Gaspedal-Tuning sind für mehr als 10.000 Fahrzeugmodelle sofort verfügbar.